Avezzano: Lega Di Pangrazio si unisce alla destra, Verdecchia attacca: “Niente civismo, solo vecchie logiche di potere”

Avezzano – Roberto Verdecchia, candidato sindaco del Patto per Avezzano, ha espresso il suo dissenso riguardo alla presentazione della lista della Lega a sostegno dell’attuale sindaco uscente. Verdecchia ha dichiarato che dietro il racconto del civismo e della tessera della città si nasconde un’operazione politica interna alla destra avezzanese, provinciale e regionale.

Secondo Verdecchia, la presenza dei vertici del Carroccio ad Avezzano svela che il candidato sindaco uscente, Di Pangrazio, continua a strizzare l’occhio alla destra città. Il candidato del Patto per Avezzano ha sottolineato quanto sia ambiguo il comportamento di Di Pangrazio, che si presenta come candidato civico ma costruisce la propria coalizione con partiti di centrodestra.

Verdecchia ha criticato la presenza della Lega come un tentativo di confondere gli elettori, affermando che i cittadini meritano chiarezza e coerenza. Ha dichiarato che il suo Patto per Avezzano rappresenta l’unica alternativa a questa politica ambigua e ha invitato ad un voto per un progetto progressista di centrosinistra, libero da accordi costruiti nei palazzi.

Il candidato ha sottolineato che Avezzano ha bisogno di una guida trasparente, credibile e libera dai vecchi schemi politici che hanno eroso la fiducia delle persone nelle istituzioni. Ha concluso affermando che è il momento di voltare pagina e di dare spazio ad una nuova visione politica per la città.