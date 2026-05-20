Avezzano, Lega: Durigon e Toccalini in città per sostenere Di Pangrazio alle elezioni comunali

La Lega di Avezzano si prepara per le elezioni comunali di maggio con ottimismo e determinazione. Ad esprimerlo sono stati alcuni esponenti del partito durante un incontro nella sede del partito in via Garibaldi.

Il senatore Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, ha dichiarato: “La Lega qui ad Avezzano vuole continuare il percorso della maggioranza uscente, e sarà determinante per la vittoria che, ne sono certo, arriverà già al primo turno, grazie alle nostre idee e alla qualità della nostra squadra”.

Accanto a Durigon, anche l’onorevole Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani, ha sottolineato l’importanza di sostenere il candidato a sindaco Giovanni Di Pangrazio: “Scegliere la Lega e il sindaco Di Pangrazio significa scegliere una continuità anche a difesa e tutela dei nostri ragazzi, per farli crescere su questo territorio, nella splendida Avezzano”.

Durante l’incontro, in cui erano presenti diversi esponenti del partito tra cui il sottosegretario di Stato all’Agricoltura Luigi D’Eramo e il deputato Alberto Bagnai, si è sottolineato l’importanza di un progetto vincente che guarda al futuro della città.

Il vice presidente della Regione con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha ringraziato i candidati per l’impegno nella campagna elettorale, sottolineando che il centrodestra ad Avezzano è rappresentato dalla coalizione di Di Pangrazio.

Infine, il coordinatore regionale e capogruppo in Consiglio regionale Vincenzo D’Incecco ha concluso l’incontro dichiarando: “Il sindaco uscente ci porterà alla vittoria e saremo la vera sorpresa di queste elezioni, garantendo il collegamento con il governo regionale e nazionale per mettere in atto gli ambiziosi progetti per la città”.

L’incontro si è concluso con un messaggio di fiducia e determinazione da parte dei rappresentanti della Lega, che si preparano a affrontare le elezioni comunali con il pieno supporto della squadra e delle idee del partito.