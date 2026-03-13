- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Politica

Avezzano, Lega in piazza per il referendum sulla giustizia: gazebo informativi sabato e domenica

La Lega torna nelle piazze abruzzesi con gazebo informativi in vista del referendum sulla giustizia che si terrà a breve. Durante questo fine settimana, dirigenti e militanti del partito saranno presenti in diverse città della regione per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni del Sì.

Il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, ha sottolineato l’importanza della giustizia come tema centrale per la vita delle persone e l’occasione offerta dal referendum per apportare dei cambiamenti significativi. Secondo D’Incecco, rendere la giustizia più autonoma e trasparente è fondamentale per garantire un sistema giudiziario più equo e efficiente.

I gazebo informativi della Lega sono previsti per sabato 14 e domenica 15 in diverse città abruzzesi. Tra le località coinvolte, troviamo Avezzano, L’Aquila, Città Sant’Angelo, San Valentino in A.C., Lanciano, Ortona, Casalbordino, Monteodorisio, Martinsicuro, Pineto, Silvi, Atri e Giulianova.

In particolare, sabato 14 i gazebo saranno presenti a Avezzano, Città Sant’Angelo, Lanciano, Ortona, Martinsicuro, Pineto e Silvi, mentre domenica 15 sarà la volta di L’Aquila, San Valentino in A.C., Casalbordino, Monteodorisio, Atri e Giulianova.

La Lega si impegna quindi a diffondere informazioni chiare e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di partecipare al referendum sulla giustizia, invitandoli a esprimere il proprio voto in modo consapevole.

