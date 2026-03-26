Avezzano, Lega inaugura cassetta posta per ascoltare i cittadini: parte campagna “Idee in buca” per migliorare azione amministrativa

La Lega di Avezzano ha inaugurato una cassetta per la posta presso la sede elettorale, dando il via alla campagna di ascolto dei cittadini intitolata “Idee in buca”.

La tradizionale e romantica cassetta per la posta è stata collocata all’esterno della sede della Lega di Avezzano, in via Garibaldi 80, e sarà aperta nei giorni come quartier generale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

All’inaugurazione hanno presenziato numerosi simpatizzanti insieme alla dirigenza regionale e locale del partito, tra cui il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il Capogruppo in Comune e candidato alle elezioni Antonio Del Boccio, l’assessore comunale Cinzia Basilico, il coordinatore cittadino Jacopo Angelini e il consigliere provinciale Andrea Longo.

“La Lega è storicamente dedita all’ascolto dei cittadini. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare una pratica che gli amministratori portano avanti ogni giorno, proponendo uno strumento semplice, ma efficace”, ha spiegato D’Incecco.

“Nel nostro partito l’ascolto e la vicinanza con la Comunità sono elementi distintivi storici a cui continuiamo a credere fortemente”, ha sottolineato Imprudente.

Del Boccio ha commentato: “Abbiamo voluto raccogliere l’istanza di tanti nostri preziosi simpatizzanti e abbiamo messo a disposizione dei cittadini uno strumento di ascolto semplice e originale. Ci aspettiamo contributi utili per migliorare ulteriormente il lavoro portato avanti nell’amministrazione Di Pangrazio”.

L’auspicio condiviso da dirigenti e cittadini presenti è che la cassetta possa diventare “uno strumento costruttivo e partecipato”, mettendosi a disposizione di chiunque ne abbia voglia e necessità per contribuire con idee, segnalazioni e denunce.

La sede della Lega di Avezzano vuole essere un punto di riferimento quotidiano per il territorio e un mezzo attraverso il quale far sentire la voce dei cittadini. “Noi siamo pronti ad ascoltare con entusiasmo ed energia, ricordando a tutti: ‘Lascia la tua idea… la tua voce conta!’”, hanno sottolineato gli esponenti locali del partito.