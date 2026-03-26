- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaAvezzano, Lega inaugura cassetta posta per ascoltare i cittadini: parte campagna “Idee...
Politica

Avezzano, Lega inaugura cassetta posta per ascoltare i cittadini: parte campagna “Idee in buca” per migliorare azione amministrativa

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Lega di Avezzano ha inaugurato una cassetta per la posta presso la sede elettorale, dando il via alla campagna di ascolto dei cittadini intitolata “Idee in buca”.

La tradizionale e romantica cassetta per la posta è stata collocata all’esterno della sede della Lega di Avezzano, in via Garibaldi 80, e sarà aperta nei giorni come quartier generale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

All’inaugurazione hanno presenziato numerosi simpatizzanti insieme alla dirigenza regionale e locale del partito, tra cui il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il Capogruppo in Comune e candidato alle elezioni Antonio Del Boccio, l’assessore comunale Cinzia Basilico, il coordinatore cittadino Jacopo Angelini e il consigliere provinciale Andrea Longo.

“La Lega è storicamente dedita all’ascolto dei cittadini. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare una pratica che gli amministratori portano avanti ogni giorno, proponendo uno strumento semplice, ma efficace”, ha spiegato D’Incecco.

“Nel nostro partito l’ascolto e la vicinanza con la Comunità sono elementi distintivi storici a cui continuiamo a credere fortemente”, ha sottolineato Imprudente.

Del Boccio ha commentato: “Abbiamo voluto raccogliere l’istanza di tanti nostri preziosi simpatizzanti e abbiamo messo a disposizione dei cittadini uno strumento di ascolto semplice e originale. Ci aspettiamo contributi utili per migliorare ulteriormente il lavoro portato avanti nell’amministrazione Di Pangrazio”.

L’auspicio condiviso da dirigenti e cittadini presenti è che la cassetta possa diventare “uno strumento costruttivo e partecipato”, mettendosi a disposizione di chiunque ne abbia voglia e necessità per contribuire con idee, segnalazioni e denunce.

La sede della Lega di Avezzano vuole essere un punto di riferimento quotidiano per il territorio e un mezzo attraverso il quale far sentire la voce dei cittadini. “Noi siamo pronti ad ascoltare con entusiasmo ed energia, ricordando a tutti: ‘Lascia la tua idea… la tua voce conta!’”, hanno sottolineato gli esponenti locali del partito.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it