Avezzano, Lega: neo assessore Del Boccio e consiglieri Basilico e Fracassi al lavoro per la crescita della città

La Lega esprime le sue congratulazioni al neo assessore Del Boccio e ai consiglieri Basilico e Fracassi ad Avezzano. Il partito ha riconosciuto l’impegno e la competenza di Antonio Del Boccio, uno dei candidati più votati alle elezioni amministrative di maggio, nominandolo assessore. Del Boccio si occuperà di settori strategici per la crescita della città, tra cui Urbanistica, Patrimonio, e Politiche agricole.

Il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, insieme al segretario provinciale Daniele Ferella e al coordinatore cittadino Jacopo Angelini, ha dichiarato: “Le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro ad Antonio Del Boccio per la nomina ad assessore. Siamo certi che svolgerà un ottimo lavoro, dando ai cittadini le risposte di cui hanno bisogno.”

Inoltre, la Lega ha espresso i suoi auguri ai consiglieri comunali Cinzia Basilico e Massimiliano Fracassi, che contribuiranno all’attività amministrativa. Basilico è stata nominata consigliera delegata alla Polizia Locale e Sicurezza del territorio.

Con Del Boccio in Giunta e Basilico e Fracassi in Consiglio comunale, la Lega consolida la sua rappresentanza nelle istituzioni cittadine e rafforza il suo ruolo all’interno della maggioranza di governo. Il partito è fiducioso che il lavoro dei nuovi eletti sarà prezioso per affrontare le sfide che attendono Avezzano.