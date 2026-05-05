Avezzano, Lega presenta lista candidati: professionisti e amministratori per portare avanti il buon governo

La Lega Avezzano ha presentato la lista dei candidati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, composta da 15 donne e 9 uomini. Si tratta di amministratori uscenti e esponenti della società civile della Città, provenienti da varie professioni. La presentazione ufficiale si è svolta durante la tavola rotonda “La Lega, partito del territorio: vocazioni e sviluppo di Avezzano verso il 2031”, nella sede elettorale di via Garibaldi 80.

Tra i partecipanti al dibattito vi erano il sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo, l’onorevole Alberto Bagnai, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il coordinatore regionale del Carroccio Vincenzo D’Incecco, il consigliere regionale Carla Mannetti, il coordinatore marsicano Andrea Longo e il coordinatore cittadino Lega Avezzano Jacopo Angelini. Presente anche il sindaco uscente e candidato Gianni Di Pangrazio.

Il sottosegretario D’Eramo ha dichiarato: “Ci presentiamo a questo importante appuntamento elettorale con donne e uomini preparati, competenti, che rappresentano nella sua interezza la città di Avezzano. La Lega sarà la vera sorpresa di questa competizione, e puntiamo a vincere al primo turno”. Anche Bagnai ha sottolineato la qualità della squadra, affermando che la Lega è un partito attrattivo che esprime una classe amministrativa e dirigente di eccellenza.

I candidati della Lega comprendono professionisti come avvocati, ingegneri, medici, imprenditori e insegnanti. Tra di essi troviamo Antonio Del Boccio, Cinzia Ilaria Basilico, Enrico Bonanni, Sergio Di Cintio, Giuliano Di Girolamo, Massimiliano Fracassi, Giovanni Luccitti, Gianluca Onnembo, Lorenzo Torti, Filippo Trinchini, Mara Amicuzzi, Sabrina Battistoni, Ornella Caudai, Flora Giffi, Caterina Grassi, Antonella Lentola, Maria Loreta Montagliani, Giorgia Mirasole, Giulia Nazzicone, Matilde Nonni, Samantha Pisotta, Elisabetta Quaranta, Maria Assunta Ricci e Claudia Santoli.

Il vice presidente Imprudente ha evidenziato i risultati ottenuti nel settore agricolo grazie alla sinergia tra Comune, Regione e Governo nazionale, sottolineando il supporto alle aziende locali attraverso bandi e investimenti. D’Incecco ha parlato della centralità della sicurezza urbana e della lotta alla criminalità come temi fondamentali della campagna elettorale.

Il sindaco Di Pangrazio ha elogiato la qualità della squadra della Lega e ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto insieme nel corso degli anni. Mannetti ha ringraziato le donne candidati, sottolineando il loro contributo in politica.

La Lega Avezzano si presenta alle elezioni con una squadra di persone capaci e motivate, pronte a dare continuità alla buona amministrazione del sindaco Di Pangrazio.