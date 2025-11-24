Avezzano, Legge salva-tribunali, incontro al Comune di SulmonaIl sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio: “Piena fiducia ai parlamentari, ma continuiamo a seguire l’iter con attenzione”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, Roberto Di Pietro: “L’iter è in Commissione Giustizia alla Camera, non bisogna abbassare la guardia” Avezzano – “Non abbiamo mai mollato – recita il testo pubblicato online. Ed ora, ad un passo dalla meta, dobbiamo continuare a seguire, passo dopo passo, l’iter per la salvezza dei tribunali di Avezzano, Sulmona – viene evidenziato sul sito web. Lanciano e Vasto fino al traguardo con la determinazione e la costanza che ci hanno accompagnati in questi lunghi anni”. Lo ha detto il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, a margine dell’incontro tra il coordinamento territoriale per la salvezza dei presidi di giustizia, di cui è coordinatore il primo cittadino di Avezzano, e i parlamentari abruzzesi – precisa il comunicato. Incontro che si è svolto nel Comune di Sulmona e che ha visto da remoto il collegamento del governatore abruzzese Marco Marsilio, i parlamentari Etel Sigismondi e Michele Fina – si legge sul sito web ufficiale. Presenti in aula i colleghi Gabriella Di Girolamo, Luciano D’Alfonso, Guerino Testa e Giudo Liris, Nazario Pagano – riporta testualmente l’articolo online. “Ho ribadito”, ha proseguito Di Pangrazio, “piena fiducia a tutti i parlamentari abruzzesi e al loro impegno a lavorare uniti per portare alla meta la salvezza definitiva dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Una battaglia che negli anni, esattamente dal 2012, ha visto la nostra città nel ruolo di protagonista – viene evidenziato sul sito web. Siamo sulla buona strada, ma ora più che mai dobbiamo fare squadra per seguire la delicata e decisiva fase dei decreti attuativi e facilitare il passaggio in Commissione per giungere, finalmente, all’approvazione della legge salva-tribunali da parte del Parlamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio il sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, per aver ospitato l’incontro a Palazzo San Francesco”. “Riunione positiva” anche per il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Avezzano, Roberto Di Pietro presente insieme ai colleghi Fabrizio Ridolfi presidente del consiglio comunale e Gianluca Presutti, consigliere comunale: “Tutte le forze politiche hanno ribadito l’impegno per la salvezza definitiva del nostro tribunale”, ha sottolineato il presidente del Coa di Avezzano – “L’iter è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera ed il relatore è lo stesso presidente Ciro Maschio – recita il testo pubblicato online. Circostanza che i presenti hanno sottolineato come significativa dal punto di vista politico, in quanto denota una certa attenzione al disegno di legge – Tutti sono consapevoli che i tempi ci sono, ma non si può abbassare la guardia – Ci sia augura che si arrivi al risultato prima della prossima estate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quanto alla questione della carenza di personale”, conclude l’avvocato Di Pietro, “una volta approvata la legge, il Ministro avrà 120 giorni di tempo per emanare un decreto ministeriale per ripristinare le piante organiche dei quattro tribunali”.

