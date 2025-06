Avezzano, L’estate di Avezzano tra successi di sempre e grandi novità: al via il cartellone-eventi con la scommessa delle scommesse, il Festival “Tracce di Pace”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Tra i big che canteranno in città, Fabrizio Moro, star della “Settimana Marsicana”. E poi: spettacoli ai Cunicoli di Claudio e ai giardini del Castello Orsini – precisa la nota online. A sorpresa, il video-messaggio del maestro Leonardo De Amicis, firma d’eccellenza nel panorama musicale nazionale, sarà il direttore artistico del nuovo Festival “Tracce di Pace”, inserito nel calendario degli eventi. 100 feste dell’estate in quasi tre mesi di programmazione, con la vitalità di sempre: Avezzano, questa sera, sul palco di Piazza Risorgimento e con la colonna sonora ideata dai “Colori Primari”, artisti e musicisti del territorio, ha presentato, con una formula nuova, il calendario-eventi estate 2025, dal titolo di “E Statt’ Ecc’”. Unità, artisticità, solarità e originalità sono le parole d’ordine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli amministratori comunali, assieme ai direttori artistici e con la conduzione del giornalista Luca Di Nicola, hanno raccontato le novità e le grandi riconferme di questa stagione – si apprende dalla nota stampa. “Tutto parte da un concetto di fondo – ha spiegato il sindaco Giovanni Di Pangrazio – l’unione fa la forza sempre ed è per questo che va ringraziata tutta la squadra amministrativa, la struttura tecnica e tutti coloro che hanno lavorato sodo per una programmazione impeccabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Concerti, serate a tema, eventi raffinati, street food, musica, teatro, luoghi da scoprire e tutte le piazze della nostra città illuminate dalla voce della cultura – viene evidenziato sul sito web. Novità assoluta nella Marsica il prestigioso Festival “Tracce di Pace”, che abbiamo voluto fortemente, con la direzione artistica del Maestro De Amicis: artisti affermati e nuove voci del panorama musicale e teatrale italiano si alterneranno sul palcoscenico – recita il testo pubblicato online. Immancabili i “tormentoni” della nostra estate ovvero “Terremerse”, “Festiv’Alba”, “Avezzano Bimbi”, Il Circuito d’auto d’epoca organizzato dal patron Graziani e giunto alla 13esima edizione con la testimonial Emanuela Tittocchia, la “Settimana Marsicana” con la nostra Pro Loco, che colorerà Piazza Risorgimento e tutto il centro-città, le “Domeniche Jurassiche” al DinoPark e l’oramai imperdibile appuntamento con le nostre radici, grazie a “Marsicaland”. Questi – continua il primo cittadino – sono solo alcuni degli assi nella manica dell’estate avezzanese che hanno saputo convincere il grande pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche per questa stagione, però, ci saranno delle belle scommesse, perché Avezzano merita di crescere sempre di più”. L’amministrazione ha deciso di lanciare alcuni contenitori e format innovativi, che cattureranno l’attenzione di una platea abruzzese e porteranno in città numerosi turisti e appassionati – aggiunge la nota pubblicata. Il claim è: estate ovunque, dal centro alle frazioni – aggiunge la nota pubblicata. A partire dal 28 giugno fino al 6 settembre, con varie date, diversi Comuni e location alternative, si terrà la novità di “Gust’Art: il cibo che ispira capolavori”, grazie all’impegno di AssoMarSo e degli Istituti di scuola superiore “Serpieri” e “Galilei-Bellisario”. Da giugno ad agosto, è in programma in città anche la novità di “Avezzano Esperienziale”: la storia locale che incontra il trekking e le meraviglie paesaggistiche e architettoniche del territorio, con 17 eventi inclusivi – precisa la nota online. “L’estate inizierà con un doppio appuntamento proprio nel corso di questo fine settimana – ha sottolineato l’assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano – il 28 e il 29 giugno, avremo la seconda edizione del Festival Olistico nel cuore della nostra città, dedicato a yoga, trattamenti olistici e laboratori esperienziali e, sempre durante questo week end, l’attesissima “Stracittadina”, giunta alla dodicesima edizione: una gara podistica di 10 chilometri, contornata da un turbinio di emozioni e di eventi culturali e sociali aperti a tutti”. Con i grandi eventi, si continuerà la sera del 3 luglio, con la 19esima edizione del Premio Internazionale “Carlo D’Angiò”, ospitato quest’anno nella suggestiva area all’aperto della Curia Vescovile, in onore del Giubileo – Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a personalità di spicco che si sono distinte nei diversi campi del sapere e che hanno dato lustro al territorio – riporta testualmente l’articolo online. Dal 10 luglio al 23 agosto, è in calendario “Dal tramonto all’Albaoff”, un’originale rassegna teatrale di 19 eventi dislocati in diversi scenari di straordinaria bellezza (il borgo medioevale di Alba Fucens, l’anfiteatro romano e, per la prima volta, i giardini del Castello Orsini). Dall’undici al 13 luglio, si terrà invece una Masterclass di trombone, con il Maestro Vicente Climent Catalayud (primo trombone dell’orchestra sinfonica di Berna): il ricercato appuntamento per giovani musicisti avrà luogo nella Sala Irti, il Salotto Culturale della città: in programma due concerti – Il 7 luglio, è in programma la seconda edizione di “Non Solo Musica”, omaggio a Sergio Ranieri – A seguire, per tre giorni e per la prima volta ad Avezzano, arriverà l’Astra Sound Festival (18, 19 e 20 luglio), organizzato da Panama Multimedia Production e Panama Records. Il 19 e il 20 luglio, inoltre, tornerà anche la magia profondissima del Blues, con l’edizione 2025 di Avezzano Blues Festival. Il 21 luglio, imperdibile il concerto di Fabrizio Moro a Piazza Risorgimento, nella cornice della “Settimana Marsicana”.Ad agosto, tripudio di sensazioni e sapori con la “Settimana Bianca Avezzanese”, anche questa una scommessa tutta nuova per la città. Spiega ancora l’assessore Di Stefano: “Dal 3 al 9 agosto, abbiamo deciso di dar vita ad una settimana multisensoriale e multisfaccetta, con street food, notte bianca della cultura, notte della bellezza (Miss Marsica), spettacoli musicali e notte dei popoli, il tutto per dare una firma e una forma di originalità alla nostra estate – L’invito rivolto a tutti è quello di vivere Avezzano completamente, in ogni suo luogo – L’accento, in questa edizione del calendario, è stato posto in maniera importante sulla cultura come volano turistico del territorio – A questo significato, si aggancia l’evento dedicato a San Bartolomeo, patrono della città, che si terrà nella piazza omonima, simbolo oggi più che mai di rinascita – si legge sul sito web ufficiale. Il 24 agosto, ospiteremo lo spettacolo “Nel blue dipinto di blues”. In più, avremo anche tanto divertimento con, il 9 agosto, il concorso di bellezza “Miss Parade”, il 17 agosto la manifestazione corale “Marsica in… ballo” nel cuore di Piazza Risorgimento, il 19 agosto, il concerto dei “Gemelli di Guidonia” e, il 14 settembre, il 1° raduno di Ferrari ad Avezzano, nella cornice di Piazza Torlonia”. Il 23 agosto, invece, all’Aia dei Musei, protagonista sarà il progetto dell’Associazione Matericalart, “La città invisibile”: l’arte vista e vissuta come chiave di volta per promuovere identità e territori – precisa il comunicato. Infine, sotto la prestigiosa direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, protagonista di numerosi eventi di rilievo nazionale e internazionale, nasce ad Avezzano la prima edizione del Festival “Tracce di Pace”. Il progetto, realizzato in sinergia con i Comuni di Celano e Magliano de’ Marsi, rappresenta un forte messaggio culturale contro ogni forma di violenza e conflitto – riporta testualmente l’articolo online. Concepito come un percorso tra musica, parola e spiritualità, il festival si propone di trasformare l’arte in uno strumento di riflessione, rinascita e comunità, attraverso spettacoli, narrazioni e incontri che uniscono i linguaggi contemporanei alla profondità della memoria collettiva – si legge sul sito web ufficiale. Hanno affermato Leonardo e Maria Cristina De Amicis: “Abbiamo voluto creare un percorso artistico che tocchi le corde più profonde dell’animo umano, intrecciando musica e parola per raccontare la bellezza della memoria e la forza della speranza – si apprende dal portale web ufficiale. In un tempo in cui c’è bisogno di ascolto e di comunità, questo festival vuole essere un gesto di luce, un invito a ritrovare l’essenziale: il senso di appartenenza, la resilienza e il desiderio di pace”.

