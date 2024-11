Avezzano, LFoundry, “Buone notizie, si va verso lo stop dei licenziamenti”. Il Sindaco Di Pangrazio: “Una vittoria per il lavoro e il futuro della Marsica”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:“Una vittoria per il lavoro e il futuro della Marsica” Avezzano – Soddisfazione da parte del sindaco Giovanni Di Pangrazio per quanto emerso questo pomeriggio nell’incontro tra i sindacati e la direzione aziendale LFoundry e la prospettiva chiara del ritiro dei provvedimenti che erano stati presentati il 29 ottobre presso il MIMIT. Decisioni riguardanti i licenziamenti di 134 lavoratori somministrati e 80 demansionamenti che avevano preoccupato gli amministratori comunali e più in generale tutto il mondo politico istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Un importante risultato frutto del confronto tra i vertici dell’Azienda e le Organizzazioni Sindacali che hanno trovato sempre il supporto delle Istituzioni, in particolare del Comune di Avezzano, sempre in prima linea in questa fase delicatissima – si legge sul sito web ufficiale. Serviranno ulteriori passaggi, ma possiamo già dire che quello di oggi è un passo fondamentale – dichiara il sindaco Di Pangrazio – che dona una prospettiva ottimistica non solo ai 134 lavoratori e alle loro famiglie, ma anche al ruolo cruciale che Lfoundry riveste e deve rivestire nel futuro industriale della Marsica – Fin dal primo momento, siamo stati in prima linea mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione, con la solidarietà di tutto il popolo marsicano”. Il sindaco sottolinea come questa vicenda rappresenti una testimonianza concreta dell’impegno del Comune di Avezzano nel tutelare il lavoro e promuovere lo sviluppo di aziende strategiche per il territorio – recita il testo pubblicato online. “Continueremo a lavorare affinché Lfoundry possa crescere e consolidare la sua posizione, garantendo occupazione e innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie a tutti coloro che ci hanno messo la faccia, il cuore e la testa su questa vicenda”.

