Avezzano, LFoundry, il comune di Avezzano: “indispensabile un lavoro congiunto per tutelare i posti di lavoro”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si è svolto questa mattina, 21 novembre, presso la sede della Regione Abruzzo, un incontro cruciale per la vertenza LFoundry. Convocato dall’assessore regionale Tiziana Magnacca, il tavolo ha visto la partecipazione delle organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, UILTEMP, FELSA e NIDIL, delle RSU e RSA di stabilimento, delle istituzioni e della dirigenza aziendale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra i punti discussi, è emersa in maniera unanime la richiesta di sospendere i provvedimenti annunciati dalla direzione aziendale il 29 ottobre scorso, che includono il licenziamento di 134 lavoratori somministrati, i demansionamenti e le modifiche alle buste paga dei dipendenti diretti – Tuttavia, la direzione aziendale ha ribadito il mantenimento del piano, pur dichiarandosi disponibile a confrontarsi nuovamente con le delegazioni sindacali a partire da lunedì 25 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A rappresentare il Comune di Avezzano al tavolo regionale, l’assessore Alessandro Pierleoni, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nel tutelare i lavoratori: “Ribadisco la posizione espressa con determinazione e all’unanimità nell’ordine del giorno del consiglio straordinario È necessario uno sforzo congiunto per uscire da questa fase di stallo – riporta testualmente l’articolo online. Non possiamo permetterci di perdere 134 posti di lavoro: le conseguenze sarebbero gravissime per le famiglie e per il nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. .” L’urgenza delle questioni trattate ha portato l’assessore regionale Magnacca ad aggiornare il tavolo al prossimo 3 dicembre, data in cui verranno presentati gli esiti dei nuovi incontri tra le delegazioni aziendali e sindacali. L’amministrazione comunale di Avezzano continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, assicurando il massimo supporto ai lavoratori coinvolti

