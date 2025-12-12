Avezzano, LFoundry: vertice a Roma, presentato il piano industriale dal Ceo

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Di Pangrazio lo invita ad Avezzano: “ha accettato di venire nella Marsica, per dare credibilità al piano e serenità ai lavoratori” All’inizio del mese di luglio 2024, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, consegnò personalmente nelle mani del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, una lettera riguardante tutte le sue preoccupazioni, le perplessità e le aspirazioni circa il futuro (a breve e a lungo temine) della LFoundry, azienda che dà lavoro a 1300 dipendenti – aggiunge la nota pubblicata. In quell’occasione, il Sottosegretario si trovava in città. Ieri, invece, è stato il sindaco, accompagnato dall’assessore al ramo Alessandro Pierleoni, a recarsi a Roma, per ribadire ancora una volta la “totale vicinanza ai lavoratori e la piena disponibilità a lavorare in sinergia per trovare una soluzione credibile e duratura, in linea con le forze sindacali sempre vigili”. L’incontro, al quale ha partecipato per la prima volta anche il Ceo di Sparc Nebeel Gareeb, ha avuto un’unica traiettoria per gli amministratori avezzanesi e per il Sottosegretario di Stato: capire cosa c’è nel futuro dello stabilimento – riporta testualmente l’articolo online. Da parte dei sindacati, è stata espressa preoccupazione per i cali dei volumi delle commesse: l’avvio di un serio Piano industriale è quantomai urgente e improcrastinabile – si apprende dalla nota stampa. Il Sottosegretario Bergamotto ha auspicato una ripresa del dialogo tra RSU e azienda, attualmente pressoché assente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Non abbiamo sfere di vetro – ha affermato il sindaco Di Pangrazio a margine dell’incontro – il futuro della LFoundry deve essere chiaro: una certezza per questi lavoratori – precisa la nota online. Bisogna superare gli anni difficili e costruire insieme un clima sereno e propositivo per poter ripartire con fiducia, rispettando il piano degli investimenti – precisa il comunicato. La proprietà si è impegnata a continuare la produzione nel sito di Avezzano e a dare luogo a degli investimenti importanti – precisa la nota online. La presenza a Roma del Ceo di Sparc è stata a mio avviso una prima garanzia”. L’onorevole, che ha convocato il vertice romano, ha messo in luce alcuni aspetti e punti fermi fondamentali: innanzitutto, il tavolo ministeriale avvierà un monitoraggio periodico su questo periodo di transizione dell’azienda, che consentirà di verificare, di volta in volta, lo stato “di salute” del lavoro e dello stabilimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Poi, ha richiesto alla proprietà di porre un argine alle iniziative unilaterali che vengono adottate nei confronti dei lavoratori – precisa il comunicato. “Ieri – ha concluso il sindaco – è stata messa alla prova egregiamente l’unica filiera istituzionale che funziona in questi casi delicati: quella che unisce il Comune al Ministero – Un grazie particolare va rivolto all’onorevole Bergamotto per la sua opera di mediazione, prezioso e sapiente punto di riferimento – recita il testo pubblicato online. Tutti dobbiamo lavorare e operare insieme, sotto un unico tetto – Ho personalmente invitato il Ceo Nebeel Gareeb ad Avezzano per conoscere in maniera approfondita il territorio della Marsica e per tastare con mano l’operatività del sito – recita il testo pubblicato online. Ringrazio, infine, anche questa volta i sindacati che hanno come sempre dimostrato serietà ed attenzione alle dinamiche del lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo stesso Ceo, nel corso del suo intervento, ha chiesto a tutti gli attori presenti al tavolo di collaborare per affrontare nuove sfide e nuove opportunità. La nostra amministrazione c’è stata ieri, c’è oggi e ci sarà anche domani, sempre per la salvaguardia dei posti di lavoro”.

