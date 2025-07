Avezzano, L’innovativo e coinvolgente sound del “Saxophone Fantasy Quartet” protagonista del secondo spettacolo della rassegna “Vitrea Unda” ai Cunicoli di Claudio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:AVEZZANO – Secondo originale appuntamento per la rassegna musicale e culturale “Vitrea Unda” organizzata in collaborazione tra il Comune di Avezzano e la Soprintendenza delle Belle Arti dell’Aquila e Teramo – recita il testo pubblicato online. Per la prima volta nella location dei Cunicoli di Claudio, palcoscenico particolarissimo e affascinante palcoscenico delle esibizioni, entrerà la musica e lo farà con una formazione tanto originale nel sound e nel programma della serata, quanto eccezionale da punto di vista artistico e dell’efficacia dell’esibizione – si apprende dalla nota stampa. Per questo secondo spettacolo di “Vitrea Unda” che si terrà il 3 luglio alle 18, ai Cunicoli di Claudio, sarà di scena il “Saxophone Fantasy Quartet”, formazione di quattro sassofoni che si cimenteranno con diverse tipologie di musica – si apprende dal portale web ufficiale. Il quartetto è formato da Sax Soprano, Lorenzo Del Monaco, Sax Alto, Francesco Del Vecchio, Sax Tenore Samuele Cicchitti e Sax Baritono, Angelo Perrucci. Si tratta di una formazione composta da veri professionisti sassofonisti, laureati in conservatorio, uniti dalla passione per la musica e l’arte dell’esecuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo scopo primario del gruppo è quello di valorizzare ed esaltare le qualità uniche di questa formazione attraverso un repertorio eclettico che abbraccia diverse sfaccettature musicali, spaziando dal classico al moderno con maestria e sensibilità. Rappresenta l’evoluzione della musica da camera, l’innovazione del classico organico e la versatilità nell’esecuzione di tutti i generi musicali – aggiunge la nota pubblicata. Il “Saxophone Fantasy Quartet”, inoltre, è già stato in Marsica, lo scorso anno, in occasione del Festiv’Alba 2024, anche in quell’occasione in una location particolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La data di Avezzano, però, visto il luogo e l’atmosfera in cui i musicisti si esibiranno, rappresenta un appuntamento imperdibile di questa estate nel capoluogo della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. «Sono davvero contento e soddisfatto dell’essere riuscito a far riecheggiare per la prima volta la musica in un luogo così particolare ed emozionante come i Cunicoli di Claudio – recita il testo pubblicato online. Stiamo arricchendo questa rassegna all’interno della quale, ogni anno – prosegue – stiamo inserendo appuntamenti e iniziative di rilievo i molto innovative – si apprende dalla nota stampa. Un esempio – conclude l’assessore comunale Alessandro Pierleoni – di come le risorse architettoniche, ambientali, storiche e artistiche del territorio possano offrire la possibilità di creare eventi e appuntamenti di grande spessore e interesse». «Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito dell’assessore Alessandro Pierleoni, di inserire eventi in una rassegna di spettacoli da ospitare nel suggestivo e storico paesaggio dei Cunicoli di Claudio – afferma Massimo Coccia direttore artistico di Harmonia Novissima -. La valorizzazione dei siti storici, archeologici nonché paesaggistici, rientra tra gli obiettivi e le azioni culturali della nostra associazione, come ad esempio costruzione di una filiera culturale-turistica, imperniata su un programma artistico di spessore arricchito dalla presenza di interpreti di fama nazionale ed internazionale- prosegue – nonché di giovani talenti emergenti, finalizzata anche ad una strategia più generale di sviluppo locale e di turismo culturale e sostenibile – Su questa visione strategica vi è stata la convergenza nel corso degli anni di diverse amministrazioni comunali – conclude Massimo Coccia -, oltre che di enti e organismi territoriali operanti nel settore del turismo». Questi i brani che il quartetto proporrà al pubblico avezzanese nel concerto denominato Fantasy Saxophone Quartet – “Tra Vecchio e Nuovo Mondo – sogno, identità e mito”: G. Rossini/G. Di Bacco – Rossini per Quattro… G. Bizet/Y. Ito – Carmen Fantasy A. Dvořák – Quartetto Op. 96 “Americano” A. Piazzolla – Histoire du Tango G. Gershwin/R. Rosa – Rhapsody in Blue E. Morricone/D. Faziani – Musiche da Oscar E. Bernstein/F. Leone – I Magnifici Sette L’ ingresso al pubblico è ovviamente gratuito – recita il testo pubblicato online.

