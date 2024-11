Avezzano, lo sportello Corecom torna in centro. Sarà operativo da venerdì 8

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avezzano, 6 novembre 2024 – Nella Sala Irti di Avezzano si è tenuta oggi la conferenza stampa per la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Avezzano e il Corecom Abruzzo, volto a rafforzare la tutela dei cittadini sui servizi di telecomunicazione – si apprende dalla nota stampa. All’evento hanno partecipato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, il presidente del Corecom Giuseppe La Rana, la vicepresidente del Consiglio Regionale Marianna Scoccia, il consigliere regionale Massimo Verrecchia, la dirigente della Regione Abruzzo Michela Leacche, la componente del Corecom Roberta Galeotti e Carlo Genovesi, in rappresentanza delle istituzioni coinvolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo nuovo sportello, operativo ogni venerdì dalle 9:00 alle 13:00 presso la Sala Irti, offre un servizio di prossimità dedicato ai cittadini che si trovano coinvolti in una controversia con gli operatori delle telecomunicazioni – precisa il comunicato. Durante la conferenza, diversi interventi hanno evidenziato l’importanza di questo punto di contatto, un vero e proprio “ponte di dialogo” che facilita l’accesso alla piattaforma Conciliaweb per la risoluzione delle dispute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sindaco Di Pangrazio ha sottolineato la scelta della posizione centrale dello sportello, “per renderlo facilmente raggiungibile dai cittadini e garantire un accesso immediato al servizio – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo sistemato lo sportello provvisoriamente in questa sede ma stiamo lavorando anche ad una soluzione definitiva nel centro città. Il presidente La Rana ha inoltre illustrato le competenze del Corecom, che includono non solo la risoluzione delle controversie, ma anche il monitoraggio dei media per il rispetto della par condicio, la tutela dei minori, e la gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione – si apprende dalla nota stampa. Con questa iniziativa, il Comune di Avezzano e il Corecom Abruzzo, rafforzano il loro impegno nella difesa dei diritti dei cittadini, assicurando un’assistenza diretta e gratuita, e promuovendo una maggiore trasparenza nei rapporti con gli operatori delle telecomunicazioni.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/