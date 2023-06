Avezzano, Lo sviluppo della cultura tra E-Book e libro cartaceo. Nella “Sala Irti” incontro con la Presidente del Tar Abruzzo Germana Panzironi. Risvolti giuridici e sociali della rivoluzione informatica nell’editoria

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

E-book e libro cartaceo, non contrapposti, ma i due strumenti per favorire lo sviluppo e la trasmissione della cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Pomeriggio interessante e formativo, oggi venerdì 23 giugno, nella “Sala Irti” di Avezzano dove si è tenuto un incontro su questo fondamentale argomento con la Presidente del Tar Abruzzo, Germana Panzironi – precisa la nota online. L’evento si è tenuto in occasione della inaugurazione dei fondi librari donati dagli eredi dei professori Marcello Foschini e Salvatore Pescatore, collezione preziosa e completa di testi giuridici rarissimi e di grande rilevanza – si apprende dal portale web ufficiale. Il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha portato il saluto della città e, ringraziando gli eredi dei due eminenti professori, ha sottolineato: «In alcuni passaggi della storia, taluni hanno cercato di distruggere i libri come simbolo della trasmissibilità alle persone di cultura e valori – precisa la nota online. E infatti – ha detto il Sindaco – il libro, soprattutto cartaceo, ha proprio quella funzione – Il libro trasmette cultura e sapere, dona consapevolezza, il libro accompagna la vita di ognuno di noi e il libro – ha concluso – resta e si tramanda nel tempo». La dottoressa Panzironi ha iniziato il suo intervento citando alcune parti del libro “Non sperate di liberarvi dei libri” di Umberto Eco e Jean-Claude Carrière, nelle quali si poneva l’accento proprio su come il libro cartaceo abbia una materialità che consente di far parte dell’individualità e dell’umanità di una persona, come entri a far parte delle abitudini e della quotidianità di un uomo – La Presidente del Tar Abruzzo, poi, ha fatto una carrellata sugli aspetti squisitamente giuridici che la rivoluzione della Rete ha portato nell’editoria, soprattutto nel mondo del libro – recita il testo pubblicato online. Primo fra tutti i problemi la tutela del diritto d’autore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «La velocità di sviluppo e la diffusione che internet e il web hanno impresso alla espansione dell’e-book, hanno messo in crisi i sistemi tradizionali. Tanto è vero – ha affermato la Panzironi – che la giurisprudenza arranca a stare al passo con i cambiamenti che internet impone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per far fonte a questo grande problema, che poi è la protezione delle attività frutto dell’ingegno dell’uomo, si è ricorso a sistemi tecnologici, come il Drm e il Blockchain, due meccanismi nati per impedire di poter disporre di un e-book, in questo caso, su più dispositivi o che ne impediscono la copiatura e la trasmissibilità. Sul lato amministrativo, è importante il ruolo dell’Agcom che, a fronte di segnalazioni e ricorsi, può imporre provvedimenti e agire in caso di inadempimento». La Presidente, poi, ha illustrato i vantaggi dell’e-book, come la versatilità per la lettura in condizioni, momenti e ambienti diversi e, soprattutto, «la possibilità di utilizzarlo, essendo l’Italia un paese dove si legge poco – ha detto -, come strumento per avvicinare alla lettura, al libro e alla cultura, le nuove generazioni nate in piena era digitale – Resta il fatto – ha concluso la dottoressa Germana Panzironi – che un libro è trasmissibile, cosa che non è possibile fare con gli e-book. Lasciare in eredità un libro o, come in questo caso, una serie di libri, significa lasciare in eredità una testimonianza dell’umanità e dell’individualità che invece, in questi tempi, viene in qualche modo troppo compressa da queste nuove tecnologie». A conclusione dell’incontro, quindi, il Presidente del Consiglio comunale di Avezzano, Fabrizio Ridolfi, ha ringraziato e salutato gli eredi dei professori Marcello Foschini e Salvatore Pescatore per la preziosa donazione e la presidente del Tar Abruzzo, Germana Panzironi, per l’interessante intervento su un argomento così importante per la vita di ogni individuo – aggiunge testualmente l’articolo online.

