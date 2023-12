Avezzano, L’Orso Marsicano conquista il Monte Salviano. Orsa con tre cuccioli avvistata e ripresa dalle telecamere di monitoraggio della Riserva Naturale

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Si conclude con un meraviglioso regalo questo 2023 particolarmente tragico e difficile per la fauna selvatica dei grossi mammiferi nel nostro territorio – recita il testo pubblicato online. A inizio anno il mortale investimento di Juan Carrito alle porte di Castel di Sangro e poi, il 1° settembre scorso, l’uccisione della “Grande Orsa” Amarena a San Benedetto dei Marsi – precisa il comunicato. Ora, finalmente, una notizia straordinariamente bella che ha destato meraviglia e felicità innanzitutto negli addetti e operatori della Riserva Naturale del Salviano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella notte del 25 ottobre scorso, infatti, le telecamere del servizio di monitoraggio, attivo nella Riserva stessa dall’ottobre 2020, hanno ripreso un’orsa con tre cuccioli al seguito che attraversavano un’area della Riserva del Salviano – riporta testualmente l’articolo online. Madre e cuccioli appaiono chiaramente nelle immagini e sono in ottima salute come dimostra la loro vitalità oltre che la loro stazza attuale, alla vigilia del periodo di letargo invernale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune di Avezzano, quale Ente gestore della Riserva Naturale Monte Salviano, promuove annualmente le attività di monitoraggio faunistico finalizzato a completare uno studio riferito ad un arco temporale ampio – recita il testo pubblicato online. Nel triennio 2020-2022 è stata espletata, con il supporto del tecnico esterno qualificato Mirko Masciovecchio, una costante attività di monitoraggio della fauna all’interno della Riserva Naturale Monte Salviano, con l’obiettivo di incrementare la banca dati faunistica e valutare fenomeni di variazione delle specie faunistiche presenti – precisa la nota online. Dalle attività di monitoraggio, quindi, è stata evidenziata la necessità di approfondire studi sulle specie lupo appenninico, scoiattolo meridionale e gatto selvatico, specie, quest’ultima, rara e di notevole importanza nel contesto conservazionistico italiano – aggiunge testualmente l’articolo online. In quest’ottica, come si può chiaramente comprendere, la comparsa di un’orsa marsicana femmina con tre cuccioli, rappresenta un evento di notevole importanza per la Riserva Naturale del Salviano, il suo patrimonio faunistico e i suoi obiettivi di protezione delle proprie caratteristiche naturali – «Non appena mi è stata data la notizia – commenta l’assessore all’Ambiente Antonietta Dominici – non posso nascondere di essere stata presa subito dall’emozione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La presenza dell’orso marsicano, in questo caso di una femmina con tre cuccioli al seguito, infatti – prosegue – è un evento, sì, ma soprattutto è un elemento importantissimo per la Riserva, il suo, anzi, il nostro patrimonio faunistico e naturale e per la conservazione di questa meravigliosa specie, sempre in pericolo e troppo spesso vittima di incidenti o episodi come quello accaduto a San Benedetto dei Marsi – precisa la nota online. Voglio ringraziare pubblicamente tutti gli operatori della Riserva del Salviano per il lavoro che quotidianamente, e da anni, stanno facendo, e in questo caso, voglio fare un ringraziamento particolare, a nome dell’Amministrazione e della città, a coloro che hanno collaborato al monitoraggio faunistico, Mirko Masciovecchio e Pier Paolo Salucci».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/