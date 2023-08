Avezzano, Lunedì alle 11 la presentazione in Comune della seconda edizione di “Musica e Parole dell’Appennino”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’edizione zero, avvenuta lo scorso anno, ha registrato successo e partecipazione – Il 9 agosto, dalle ore 17 e 30, sul Monte Salviano, la prima tappa dell’edizione numero 2. Tornano le meravigliose parole d’amore per la nostra montagna, lette ad alta voce e ad alta quota, grazie alla seconda edizione di “Musica e parole dell’Appennino”, manifestazione escursionistica e culturale a cura di una rete di associazioni del territorio, quali Ethnobrain, Mapuche e Piccola Biblioteca Marsicana – si legge sul sito web ufficiale. Lunedì 7 agosto, alle ore 11, nell’aula consiliare del Comune di Avezzano, avverrà la presentazione – con una diretta streaming sui canali social istituzionali dell’Ente – del programma dell’iniziativa, sostenuta anche dal tour operator ‘Appennini for All’, dalla Pro Loco di Cese e da ‘Montagne Selvagge’ (accompagnatori di media montagna e maestri di escursionismo). L’evento è patrocinato dal Comune di Avezzano – La filosofia di fondo è la stessa e si ripete anche quest’anno: “Ovvero – dicono gli organizzatori – creare delle occasioni di comunità, socialità e identità grazie alle escursioni in montagna e ad intensi momenti di lettura e di musica vissuti insieme – Ricordiamo che potranno partecipate alle passeggiate in quota anche persone con disabilità motoria, il tutto nel pieno rispetto dell’inclusione e delle pari opportunità, attraverso l’utilizzo delle Joëlette”. Interverranno durante la presentazione: – il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, – il consigliere comunale, Alessandro Pierleoni, – Mirko Cipollone, fondatore di ‘Appennini for All’, – Ercole Wild, fondatore di ‘Montagne Selvagge’, – Alessio De Stefano, Piccola Biblioteca Marsicana – “A seguito del grande riscontro dello scorso anno – commenta proprio il consigliere comunale Pierleoni – l’amministrazione di Avezzano ha deciso di sposare anche per questa edizione l’idea del Festival, che si svolge in alcune zone particolari della nostra città e che riesce a fondere, in un unico momento, il respiro della terra con il respiro delle nostre emozioni più intime, grazie all’arte”. La seconda escursione è in programma per il prossimo 17 agosto e verrà effettuata tra Antrosano ed Alba Fucens. La terza tappa sarà un trail urbano e si svolgerà verso la metà di settembre –

