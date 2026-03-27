Avezzano, Maestro del diritto, politico affermato, ma soprattutto fortemente attaccato alla “sua” Avezzano: da oggi nasce via Alcide Lucci, sarà la strada d’accesso al nuovo Municipio

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Toccante e partecipata cerimonia d’intitolazione questa mattina, composta di due momenti salienti: il ricordo dell’avvocato e amministratore in sala consiliare e l’inaugurazione della strada nella zona nord della città. Il figlio Massimo: “Mio padre fortemente attaccato a questa terra”. “Nel corso della sua infaticabile carriera, mio padre aveva ricevuto diverse richieste di diventare socio di prestigiosi studi legali siti in altre zone d’Italia – Lui, però, non si spostò mai da questa città: condusse qui tutta la sua esistenza, trasmettendo a noi figli valori intramontabili come l’etica del lavoro, l’onestà e la giustizia – viene evidenziato sul sito web. Emozionante vedere, oggi, come sia ancora vivido il suo ricordo tra la sua gente – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio l’avvocato Giovanni Marcangeli che si è fatto promotore della richiesta e il sindaco che ha messo il cuore in questa iniziativa”. Con i colori di queste parole, è stato l’avvocato Massimo Lucci, figlio dell’illustre e compianto Alcide, a raccontare pezzi di vita e pagine di storia del papà, che dedicò i suoi giorni e le sue notti allo studio e alla pratica della giurisprudenza, esercitando la professione forense in maniera impeccabile, fino quasi al giorno della sua morte, avvenuta nel febbraio del 2006. “La sua vita non fu facile, – ha continuato il figlio, giunto in sala consiliare assieme ai fratelli Maurizio, Mario e Marcello – perse il padre da giovanissimo – aggiunge testualmente l’articolo online. A noi figli raccontava sempre un aneddoto che riguardava un suo collega, l’ottimo civilista Cosimati, originario di Cese – si apprende dalla nota stampa. Quest’ultimo aveva frequentato il Liceo affrontando tutti i giorni, con salite e discese, il Monte Salviano – aggiunge testualmente l’articolo online. Voleva dire a tutti noi “figli miei, cittadini della mia città, sappiate sempre che quello che si è conquistato va mantenuto, con l’impegno a non considerarsi mai arrivati”. Ancora una strada intitolata ad un figlio eccellente della terra avezzanese, situata nella zona nord e proprio in prossimità della nuova casa comunale: Lucci fu assessore in Provincia alla fine degli anni ’50 e poi sindaco di Avezzano – Riuscì, con determinazione e visione, a portare le istanze della Marsica in Regione: nel 1970, venne infatti eletto per la prima volta come consigliere regionale nelle liste della Democrazia Cristiana: quella fu la prima legislatura della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Con quest’intitolazione – ha commentato il sindaco Gianni Di Pangrazio – diamo riconoscibilità a chi ha fatto la storia e a chi ha lasciato qualcosa di suo ad Avezzano – Siamo partiti subito con la macchina amministrativa e, in tempi molto brevi, siamo riusciti a portare avanti questa bellissima iniziativa, con il coinvolgimento diretto del nostro Presidente del Consiglio comunale, l’avvocato Ridolfi – aggiunge la nota pubblicata. Lucci, politico a 360 gradi, venne chiamato a redigere il primo Statuto della Regione; era un luminare della legge, ma decise anche di dedicarsi alla crescita della sua città. Fu un uomo tecnico che sapeva guardare avanti”. Hanno partecipato alla cerimonia di stamattina il vicesindaco Di Berardino, gli assessori Babbo e Basilico e i consiglieri comunali Antidormi, Chiantini e Seritti – aggiunge la nota pubblicata. In una sala gremita, molti volti noti che hanno fatto la storia politica della Marsica come Antonio Di Matteo (oggi nel CdA dell’INPS), Mario Panunzi, Ezio Stati e Giovanni Pitoni – precisa la nota online. Immancabili oggi, per omaggiare la figura di Lucci, anche gli ex presidenti dell’Ordine degli Avvocati della città, Sandro Ranaldi e Franco Colucci – precisa il comunicato. Attraverso un messaggio inviato al sindaco, lo ha voluto ricordare anche il consigliere regionale Massimo Verrecchia, con queste parole: “Ricordare personalità come Lucci significa rendere omaggio a uomini che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita civile, economica e sociale di Avezzano e dell’intera Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sua attività di avvocato, il suo impegno politico e il ruolo svolto nelle istituzioni restano un esempio prezioso per le future generazioni”. Hanno omaggiato la sua memoria con ammirazione, rispetto, legame affettuoso e sguardo lucido il presidente dell’Ordine degli Avvocati Roberto Di Pietro, il presidente della Camera Penale Antonio Pascale e il presidente della Camera civile Gianluca Tarquini – Lo stesso avvocato Marcangeli, che assieme a Lucci e ad altri 4 straordinari avvocati redasse lo statuto fondativo della Camera Penale, ne ha rimarcato l’empatia e la vicinanza ai giovani professionisti: “Con Lucci – ha detto – incominciammo un cammino di incontri a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fu chiamato dalla Commissione Pisapia al Ministero della Giustizia per essere consultato in rappresentanza delle Camere Penali d’Italia per la riforma del codice di procedura penale – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio il sindaco Di Pangrazio che agli albori dell’organizzazione di questa intitolazione, mi disse: Ad Alcide non possiamo intitolare una strada qualsiasi, dobbiamo trovare qualcosa che sia degno del suo nome”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/