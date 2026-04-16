Avezzano, manca personale amministrativo per Tribunale e Procura: il Patto per Avezzano denuncia l’omertà delle istituzioni.

Il Patto per Avezzano denuncia la mancanza di assistenti amministrativi per gli Uffici Giudiziari di Avezzano, ossia per il Tribunale e la Procura della Repubblica. Secondo quanto dichiarato dal candidato sindaco del Patto per Avezzano, Roberto Verdecchia, nessun nuovo assistente amministrativo sarà assegnato agli uffici di Avezzano, nonostante il bisogno di rafforzare il personale di supporto alla giurisdizione e ai servizi di cancelleria.

L’ufficialità di questa decisione è giunta dalla graduatoria finale di merito del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale dei servizi del Ministero della Giustizia, relativa al concorso nazionale per 2.970 posti per funzionari e assistenti. Verdecchia ha criticato l’immobilismo delle istituzioni centrali e locali, definendo il loro silenzio come omertoso. Solo cinque figure sono state assegnate su base regionale per la ridistribuzione di Corte di Appello dell’Aquila, senza alcuna destinazione ad Avezzano.

Il candidato sindaco ha sottolineato come, nonostante i continui annunci di potenziamento della pianta organica, i fatti finalmente emergono a smentire le promesse politiche. Verdecchia ha inoltre accusato il Sindaco uscente e la destra cittadina di mancare di concretezza nell’affrontare la questione, preferendo proclami vuoti piuttosto che azioni efficaci per sostenere l’amministrazione della Giustizia.

Verdecchia, avvocato e ex amministratore, ha rimarcato la necessità di difendere il Tribunale e la Procura della Repubblica, mostrando preoccupazione per la mancanza di personale amministrativo adeguato. Inoltre, ha evidenziato come le promesse costantemente disattese rappresentino un grave fallimento per la politica locale.

Il comunicato finale del Patto per Avezzano è stato un duro monito verso le destre cittadine, considerate responsabili di un’inadeguata gestione amministrativa e politica che mette a rischio il diritto alla Giustizia per i cittadini della Marsica.