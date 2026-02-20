- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaAvezzano: Marco Calisse porta la moda al Castello Orsini contro droga e...
Eventi e Cultura

Avezzano: Marco Calisse porta la moda al Castello Orsini contro droga e alcolismo, un evento di sensibilizzazione e impegno sociale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nel cuore storico di Avezzano, al Castello Orsini-Colonna, si terrà un evento che va oltre la passerella di moda. L’organizzatore e direttore creativo Marco Calisse ha scelto questa location simbolica per sensibilizzare contro droga e alcolismo, offrendo strumenti concreti di consapevolezza.

Calisse, attivo da anni nell’organizzazione di eventi culturali e fashion, ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di una causa urgente. “La bellezza deve avere un significato – sottolinea – la moda è linguaggio e può salvare, informare, aiutare”.

L’evento si svolgerà al Castello Orsini con l’obiettivo di trasformarsi in una piattaforma culturale di prevenzione per intercettare i giovani attraverso linguaggi contemporanei. Saranno presenti collezioni di moda, performance artistiche, momenti musicali e spazi di confronto con esperti e testimonianze dirette.

Marco Calisse porta avanti una visione chiara: l’evento non come semplice spettacolo, ma come atto di responsabilità civile. L’iniziativa mira a creare una rete tra istituzioni, associazioni e mondo creativo per tradurre la sensibilizzazione in azioni continue sul territorio.

In un periodo in cui le dipendenze rappresentano una sfida sempre più complessa, l’evento al Castello Orsini si propone come esempio concreto di come cultura e creatività possano diventare strumenti di cura sociale. Si tratta di un manifesto di impegno e solidarietà che unisce bellezza e consapevolezza, con la passerella che diventa messaggio e il talento che si mette al servizio della comunità. Avezzano si prepara così ad accogliere un appuntamento che promette di lasciare un segno tangibile.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it