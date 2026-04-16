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Politica

Avezzano: Maria Loreta Montagliani, docente di diritto ed economia, si candida con la Lega per un futuro migliore per la città

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Avezzano – La Lega di Avezzano presenta Maria Loreta Montagliani come candidata alle prossime elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio, a supporto del sindaco uscente Gianni Di Pangrazio. Montagliani, docente di diritto ed economia presso l’Istituto d’istruzione superiore “Ettore Majorana”, si candida per offrire il suo contributo a una città che possa garantire agli abitanti sicurezza, benessere e opportunità per il futuro.

La candidata, alla sua prima esperienza politica ad Avezzano, ha dichiarato: “Il mio impegno nasce dalla volontà di vedere una città, Avezzano, dove ogni quartiere sia vissuto con orgoglio, dove i giovani possano costruirsi un futuro. Una città dove i nostri spazi comuni siano valorizzati, mettendo al centro la sicurezza e il benessere delle famiglie, seguendo quella bussola di valori e rispetto delle regole che guida ogni mia scelta”.

Montagliani, sposata e madre di due figli, ha scelto di candidarsi con la Lega per la condivisione degli ideali di fondo e per sostenere la buona amministrazione del sindaco Di Pangrazio. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di valorizzare il decoro urbano come segno di rispetto per la comunità e di inclusione di tutti i cittadini, senza nessuno che resti indietro o si senta escluso.

La candidata ha anche espresso la sua volontà di contribuire affinché Avezzano diventi una città dove le nuove generazioni possano inseguire i loro sogni e realizzarli, creando uno spazio accogliente per tutti. Conoscendo bene le problematiche e le esigenze della città, Montagliani si candida con l’obiettivo di portare a compimento nuovi progetti e garantire una sana amministrazione che tenga conto di tutte le fasce della popolazione.

In conclusione, Maria Loreta Montagliani si propone come una figura capace di dare il suo contributo alla comunità di Avezzano, offrendo la sua esperienza professionale e la sua sensibilità per rendere la città un luogo dove ogni cittadino possa sentirsi a casa e realizzare sé stesso.

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