Avezzano, Marsicaland 2025: la Marsica si racconta al mondo

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Dal 12 al 14 settembre Avezzano ospita il Festival diffuso dell’agroalimentare Avezzano – Immersi nel verde dei giardini comunali, tra i rami che proiettavano ombre leggere sulle cartelline stampa, è andata in scena questa mattina la presentazione ufficiale di Marsicaland, il festival diffuso dell’agroalimentare che tornerà a promuovere le eccellenze di Avezzano e della Marsica dal 12 al 14 settembre 2025. Non un evento qualunque, ma un progetto identitario e strategico, pensato dalle associazioni, sposato immediatamente dal comune di Avezzano, riconosciuto dalla Regione Abruzzo con legge regionale come manifestazione di alto valore culturale, turistico ed enogastronomico – Al tavolo della conferenza stampa, accanto al sindaco Giovanni Di Pangrazio, il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Massimo Verrecchia, il coordinatore scientifico Ernesto Di Renzo e il direttore artistico Giuliano Montaldi – Insieme a loro, i rappresentanti delle realtà che hanno dato vita a questa sfida collettiva: Comune di Avezzano; Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Arap Abruzzo (che è anche il soggetto attuatore), GAL Marsica, Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino, Consorzio Patto Territoriale della Marsica, associazioni di categoria – si apprende dal portale web ufficiale. Presenti tante autorità, tra le quali il presidente del Tribunale di Avezzano Leopoldo Sciarrillo, rappresentanti delle forze dell’ordine e poi scuole (Istituto Agrario A. Serpieri e Istituto Turistico A. Argoli), e partner. Il cuore del Festival Il Mercato della Terra, che animerà piazza Risorgimento per tre giorni, e il corteo storico saranno il fulcro: produttori locali, contadini, allevatori, artigiani, casari, tartufai, apicoltori e vignaioli porteranno le eccellenze del Fucino e dell’intera Marsica in un contesto di filiera corta, sostenibilità e incontro diretto tra chi produce e chi consuma – si apprende dal portale web ufficiale. Mentre sabato, oltre 250 figuranti in costume d’epoca, carri agricoli, trattori e persino droni scenografici, daranno vita al Corteo dei Marsi: il momento più forte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Una tradizione inventata: un’opera di ingegneria identitaria” – così l’ha definite il prof. Di Renzo – Una iniziativa che vuole aprire un nuovo dialogo con la nostra cultura, la nostra memoria e il nostro futuro”. Ed una scommessa che sembra davvero vincente, stando ai volti soddisfatti del sindaco Di Pangrazio e del vicepresidente della regione Imprudente che, per primi, si erano stretti la mano per far partire l’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. Il programma 2025 Venerdì 12 settembre Ore 15.30 – Esibizione Banda musicale (Piazza Risorgimento)Ore 16.00 – Inaugurazione del Festival e apertura stand Mercato della TerraOre 16.30 – Show cooking e cerimonia di premiazione (in collaborazione con Associazione provinciale cuochi)Ore 17.30 – Tavola rotonda: Quali turismi per quale MarsicaOre 19.00 – Concerto “Zampogna in Rock” (Piazza del Mercato) Sabato 13 settembre Ore 10.00 – Apertura stand Mercato della TerraOre 10.30 – Tavola rotonda: Resistenze, Restanze, Resilienze (con gli istituti scolastici marsicani)Ore 11.30 – Laboratorio sociale: Gente di terra: vite vissute, vite sperateOre 17.30 – Tavola rotonda: La viticoltura di montagna + degustazione vini abruzzesiOre 19.00 – Concerto “Le Cumbinate” (Piazza del Mercato) Domenica 14 settembre Ore 10.00 – Apertura stand Mercato della TerraOre 10.30 – Laboratorio didattico sulla biodiversità micologica abruzzeseOre 12.00 – Show cookingOre 17.00 – Corteo dei Marsi (dall’Aia dei Musei a Piazza Risorgimento)Ore 18.30 – Show cooking e degustazioni prodotti tipiciOre 19.00 – Concerto “I Collage” (Piazza del Mercato)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/