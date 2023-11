Avezzano, Marsi’n Jazz: il Teatro Dei Marsi di Avezzano ospita Sergio Cammariere co suo Tour “Una Sola Giornata”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Sergio Cammariere sarà l’ospite speciale della stagione invernale della seconda edizione del Marsi’n Jazz, la kermesse musicale ideata e promossa dal direttore artistico Franco Finucci e presentata ieri in comune alla presenza del vicesindaco Domenico Di Berardino – Il prossimo 5 dicembre il Teatro dei Marsi di Avezzano ospiterà l’esibizione del compositore calabrese che, per l’occasione, salirà sul palco affiancato dalla sua storica band: Daniele Tittarelli al sax, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria – Cammariere ripercorrerà la sua lunga carriera partendo dai successi che lo hanno reso famoso fino ad arrivare ai brani del suo nuovo disco, “Una sola giornata”, pubblicato lo scorso aprile e che dà il titolo a questo tour. Lo spettacolo, che rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, sarà una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova – si legge sul sito web ufficiale. Immancabili infine i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato nel corso della sua carriera – Il biglietto ha un costo di 25 euro ONLINE: www.ciaotickets.com/biglietti/sergio-cammariere-quartet-avezzano PUNTO VENDITA Ciaotickets: Agenzia viaggi ELLECI, c/o Centro Commerciale “I Marsi” · Km. 112.215, Via Tiburtina Valeria, Avezzano (Aq) Per info e contatti: WEB: www.marsinjazz.com E-Mail: marsinjazz@gmail.comTEL: 328.0979414

