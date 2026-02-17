Avezzano, Maschere, coriandoli, musica e colori hanno invaso Piazza Risorgimento ad Avezzano per due giornate dedicate alla “Festa di carnevale 2026”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il cuore della città si è trasformato in un grande palcoscenico di allegria e divertimento per grandi e piccini – aggiunge la nota pubblicata. L’evento targato Avezzano Bimbi, con il coordinamento della consigliera comunale Federica Collalto, ha riscosso ancora una volta un grande successo, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per le famiglie del territorio – recita il testo pubblicato online. Domenica 15 e martedì 17 febbraio, la magia del carnevale ha avvolto ogni angolo del centro cittadino regalando sorrisi ed emozioni grazie a un ricco programma di intrattenimento – Mascotte amatissime, laboratori creativi, postazioni trucco bimbi, giocolieri, trampolieri e spettacolari bolle di sapone hanno animato la piazza, coinvolgendo centinaia di bambini in un’atmosfera festosa e coloratissima – viene evidenziato sul sito web. Non sono mancati i costumi più originali e di tendenza, dalle Kpop Demon Hunters alle maschere tradizionali più amate di sempre, con Arlecchino e Pulcinella in prima fila a guidare la festa – si legge sul sito web ufficiale. Imperdibile la sfilata delle maschere, una vera e propria parata ricca di fantasia – viene evidenziato sul sito web. Gran finale con un emozionante mega lancio di coriandoli, tra musica e applausi – aggiunge la nota pubblicata. Una festa riuscita che ha unito la comunità, portando in città lo spirito più autentico del carnevale: condivisione, creatività e tanta gioia per tutti.

