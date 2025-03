Avezzano, Mattinata tra divise e valori del tricolore. Visita degli studenti del Liceo Scientifico “M.V. Pollione” di Avezzano alla Caserma “G. Pasquali” dell’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Ieri, nell’ambito delle attività del PCTO “Gli Angeli Del Velino”, organizzato dall’amministrazione comunale di Avezzano in collaborazione con gli istituti scolastici, due sezioni delle classi quinte del Liceo Scientifico “M.V. Pollione” hanno svolto una visita presso la Caserma “G. Pasquali” dell’Aquila, sede del 9º Reggimento Alpini della Brigata Taurinense – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ Incontro, è nato dall’iniziativa della Consigliera Patrizia Gallese, incaricata alla cura del progetto dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, grazie alla disponibilità del Colonnello Mario D’Angelo, Comandante del reggimento e della Dirigente scolastica Tania Nicolina Ulisse – si apprende dalla nota stampa. La giornata è iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera; sulle note dell’Inno di Mameli, gli studenti hanno intonato “Il Canto degli Italiani” e visto issare il tricolore insieme ai militari schierati, vivendo un momento di forte impatto emotivo – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente, nelle aule di istruzione della caserma, i giovani hanno incontrato gli operatori del servizio Meteomont, avendo l’opportunità di valutare e comprendere l’utilizzo dei più moderni strumenti impiegati per i rilievi del manto nevoso, fondamentali per la stesura dei bollettini neve-valanghe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, hanno potuto testare tutte le dotazioni individuali degli alpinisti, nonché gli apparati di sicurezza personale e di ricerca e soccorso in valanga, utilizzati dai tecnici soccorritori – precisa la nota online. Sotto la supervisione del Tenente Colonnello Federico Salvador, Comandante del Battaglione “Vicenza”, reparto logistico del reggimento, gli studenti hanno esaminato i mezzi armati e corazzati VTLM, i veicoli per il trasporto tattico in ambienti innevati BV e quelli utilizzati negli interventi in emergenze di Protezione Civile e calamità naturali – precisa il comunicato. Il personale in servizio ha risposto alle domande dei giovani marsicani, che si sono mostrati particolarmente interessati agli apparati e alle dotazioni dell’Esercito e al loro utilizzo operativo negli ambienti più disparati.Dopo una piacevole pausa al circolo ricreativo, i liceali si sono recati in sala cinema per incontrare i responsabili della comunicazione del Comando Militare Esercito Abruzzo – Molise che hanno svolto attività di informazione ed orientamento – In questa occasione si è tenuto un confronto con i Volontari in Ferma Iniziale (VFI) impegnati da circa due mesi in un percorso di formazione presso la caserma – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per uno scambio di idee che ha suscitato notevole interesse tra i giovani partecipanti – precisa la nota online. Durante l’incontro, un gruppo di “reclute” ha risposto con entusiasmo alle domande degli studenti, illustrando le motivazioni che li hanno spinti a scegliere la carriera nell’esercito – recita il testo pubblicato online. Le testimonianze hanno evidenziato la necessità di competenze tecniche, preparazione fisica e culturale, e le aspettative di carriera – si legge sul sito web ufficiale. Il rientro ad Avezzano, avvenuto in prossimità dell’ora di pranzo, ha contraddistinto la giornata con un’esperienza insolita e stimolante – si apprende dalla nota stampa. Questo incontro ha lasciato un segno positivo accendendo la curiosità e, chissà, potenzialmente aprendo la strada a future opportunità di carriera nelle Forze Armate – si apprende dalla nota stampa.

