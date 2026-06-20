Avezzano, messaggio di memoria e speranza: Verrecchia (FdI) ringrazia il presidente Mattarella per la presenza a ‘Voci dal Silenzio’

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha espresso la sua soddisfazione per l’importante iniziativa culturale e civile rappresentata da ‘Voci dal Silenzio’, che ha avuto luogo ad Avezzano. Durante l’evento teatrale dedicato alla testimonianza di Enrico Zampetti, deportato nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale, Verrecchia ha sottolineato l’importanza della memoria come strumento per costruire il futuro.

“La memoria non è solo il ricordo del passato, ma uno strumento essenziale per costruire il futuro. Per questo iniziative come ‘Voci dal Silenzio’ rappresentano un importante momento di crescita culturale e civile”, ha dichiarato Verrecchia.

Il capogruppo di FdI ha evidenziato come attraverso le lettere scritte durante la prigionia di Zampetti emerga il valore della dignità umana, della libertà e della speranza. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha conferito all’evento un alto valore istituzionale e un importante riconoscimento per il territorio marsicano.

Verrecchia ha ringraziato il dottor Ugo Zampetti, le amministrazioni coinvolte e tutti gli organizzatori della manifestazione, sottolineando come in un momento storico segnato da nuove tensioni internazionali il messaggio che arriva da Avezzano sia chiaro: “libertà, democrazia e rispetto della persona sono valori da custodire ogni giorno attraverso la memoria e la responsabilità delle istituzioni”.

L’evento si è svolto ad Avezzano il 20 giugno 2026 e ha visto la partecipazione di numerose personalità e istituzioni. La presenza del presidente della Repubblica ha conferito all’occasione un’importanza particolare, sottolineando l’importanza della memoria storica e dei valori fondamentali della società.

L’ufficio stampa Tiziana Le Donne ha collaborato all’organizzazione dell’evento, che si è rivelato un momento significativo di riflessione e di ricordo per l’intera comunità.