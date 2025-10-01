Avezzano, Micron e Comune di Avezzano, un legame che cresce: donato un proiettore ad alta tecnologia per la città

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:C’è una stretta di mano che, nel tempo, è diventata simbolo di fiducia reciproca – Quella tra la Micron Semiconductor Italia e il Comune di Avezzano – Un gesto che non si limita mai alle parole, ma si traduce in fatti concreti – aggiunge la nota pubblicata. Dopo aver curato il verde di Piazza Torlonia e “adottato” alcune rotatorie della città, la multinazionale con sede ad Avezzano ha deciso di fare un nuovo dono alla comunità: un proiettore di ultima generazione, capace di trasformare eventi, conferenze e manifestazioni culturali in esperienze ancora più vive e coinvolgenti – precisa la nota online. Lo strumento, che con ogni probabilità troverà la sua casa nel Castello Orsini o nel Teatro dei Marsi, sarà al servizio della città in ogni occasione: dalle attività con le scuole agli appuntamenti istituzionali, dalle presentazioni pubbliche agli eventi culturali – precisa la nota online. Il dono è stato consegnato ufficialmente dall’Italy Site Manager, Claudio Mari, al Vicesindaco Domenico Di Berardino, in un passaggio di testimone che racconta molto più di una semplice consegna: è la conferma di una collaborazione che cresce, passo dopo passo – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è la prima volta che Micron lascia la sua impronta nella città. In passato ha già sostenuto scuole e amministrazione con computer e tecnologie avanzate, permettendo di migliorare strumenti e dotazioni – aggiunge la nota pubblicata. “Ringrazio il manager Claudio Mari per aver proposto questa iniziativa – sottolinea il Vicesindaco Di Berardino –. La sensibilità della Micron si esprime costantemente attraverso gesti dal forte valore sociale, che portano benefici concreti alla nostra comunità. È una collaborazione che arricchisce la città, aggiungendo valore al ruolo già centrale che l’azienda riveste per i lavoratori e per l’intero contesto produttivo della Marsica”

