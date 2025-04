Avezzano, Micron Semiconductor Italia e Comune di Avezzano insieme per il bene della città: ampliato il protocollo che “cura” le aree verdi del territorio

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’assessore Maria Antonietta Dominici: “Una stretta di mano che farà bene su diversi livelli: dal sociale al decoro urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Felici di ridare vigore ad un progetto che ha un impatto sociale ed ambientale positivo”. Micron Semiconductor Italia e Comune tornano a stringersi la mano per la cura delle aree verdi della città ampliando il protocollo già in atto con effetti positivi su Piazza Torlonia e che ora viene a comprendere alcune rotonde ed aree verdi. È l’assessore all’Ambiente del Comune di Avezzano, Maria Antonietta Dominici, a raffigurare la novità alla stampa, prendendo spunto da una frase esemplare di Mahatma Gandhi: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. Prende le mosse proprio da questa citazione, la riattivazione di un accordo “salutare” per la città sotto diversi punti di vista, stretto con con Micron Semiconductor Italia Srl, filiale italiana del Gruppo Micrion Technology, che unisce ambiente e sociale – si apprende dalla nota stampa. Ieri, la Giunta comunale ha approvato la delibera che dà il via libera al progetto, presentato da Micron, che prevede la cura e la manutenzione ordinaria di tre aree verdi della città site nella zona Nord: la rotonda di via Cavalieri di Vittorio Veneto, l’area verde di via Cavalieri di Vittorio Veneto (di fronte al Liceo di Scienze Umane “Benedetto Croce”) e, infine, la rotonda di via Don Luigi Sturzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Queste sono le tre zone scelte dalla società per l’ampliamento della collaborazione che già da due anni è attiva per la cura dei giardini di Piazza Torlonia – si legge sul sito web ufficiale. – spiega l’assessore – Visto l’ottimo esito dell’accordo già in essere, assieme a Micron Semiconductor Italia abbiamo deciso di amplificare questo tipo di intesa, allargando il protocollo a nuovi spazi verdi”. L’azienda, per questo tipo di progetto, si avvarrà dell’esperienza della Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus, che opera da oltre 10 anni sul territorio abruzzese, restando però a disposizione per ogni altro operatore economico che abbia voglia di presentare proposte progettuali simili. “L’accordo – conclude l’assessore ringraziando il site manager Claudio Mari per l’idea e per aver facilitato il progetto – è a costo zero per le casse del nostro Ente – si apprende dalla nota stampa. Ma c’è di più: grazie ai parametri dell’articolo 201 del Decreto legislativo numero 36 del 2023 (che disciplina i criteri e le condizioni per i contratti di partenariato sociale), la Micron può avvalersi di cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo di persone svantaggiate – In questo modo, lavoratori con disabilità potranno far parte del progetto, rendendosi utili e operando per la propria comunità, compiendo prima un percorso di formazione e poi un iter di inclusione lavorativa”. Il progetto si inserisce anche nella cornice del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – Per Piazza Torlonia, gli operatori si occuperanno dello sfalcio dell’erba con cadenza bimensile tra marzo e ottobre e mensile tra novembre e febbraio, garantendo anche la potatura delle siepi e la pulizia quotidiana del parco – Per le nuove aree verdi selezionate, invece, il progetto prevede non solo la cura del verde, ma anche la piantumazione di nuovi anelli per le rotonde e la sistemazione e manutenzione degli impianti di illuminazione e d’irrigazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il protocollo avrà una validità annuale –

