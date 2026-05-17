Avezzano, Ministro Locatelli a confronto con le associazioni sulle riforme per l’inclusione delle persone con disabilità

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato oggi pomeriggio ad Avezzano le associazioni del territorio per discutere di disabilità e inclusione. L’incontro si è svolto nella Sala ‘De Nicola’ del Comune, dove il Ministro ha dialogato con le realtà del Terzo Settore e con i volontari che lavorano accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Durante l’incontro, il Ministro Locatelli ha illustrato le principali riforme e i progetti in corso, sottolineando l’importanza di passare da un modello assistenzialistico a uno incentrato sulla valorizzazione della persona, dei suoi talenti e delle sue competenze. Ha evidenziato che la collaborazione tra enti locali, Terzo Settore e comunità è fondamentale per costruire servizi più aderenti ai bisogni delle persone.

Tra i presenti all’evento, che si è svolto in un clima di grande partecipazione e condivisione, c’erano l’onorevole Alberto Bagnai, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, il consigliere regionale Carla Mannetti, il segretario provinciale della Lega L’Aquila Daniele Ferella, il Capogruppo al Comune Antonio Del Boccio, l’assessore Cinzia Basilico e il sindaco Giovanni Di Pangrazio.

Il Ministro Locatelli ha dichiarato che si sta portando avanti una riforma epocale che riguarda la riorganizzazione delle commissioni per l’invalidità civile, con l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ha poi sottolineato l’importanza dell’integrazione sociosanitaria e dell’introduzione del “progetto di vita” per garantire una presa in carico globale della persona.

Inoltre, il Ministro ha parlato del sostegno ai caregiver familiari e dei fondi destinati al lavoro, alla socialità e all’autonomia abitativa. Ha evidenziato l’importanza dell’accessibilità universale, del turismo accessibile, del diritto allo sport, alla cultura e al tempo libero, sottolineando la necessità di eliminare le barriere architettoniche e burocratiche.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto importante, come sottolineato da D’Incecco, che ha ringraziato il Ministro Locatelli per l’attenzione verso il territorio e per il lavoro svolto dal Governo per favorire l’inclusione delle persone con disabilità. La partecipazione registrata ha confermato l’importanza di continuare a lavorare tutti insieme su questi temi.