Avezzano, Moderna passerella in legno sopraelevata per una mobilità pedonale, ecosostenibile e sicura proposta dall’istituto “G. Galilei” al Comune di Avezzano e alla Provincia dell’Aquila. Il Sindaco Di Pangrazio: «Ottimo progetto, esempio di partecipazione attiva alla crescita della città»

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un istituto superiore della città che rileva una criticità, se ne fa carico e invece di chiedere interventi lo propone all’Amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo, in estrema sintesi, quanto avvenuto questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Avezzano, dove la classi 4^A Cat e 4^A TL dell’istituto per geometri di Avezzano, accompagnati dai docenti Alessandro Galli, Stefano Novelli, Giuseppe Serafini, Luigi Finucci ed Elia Bianchi, hanno presentato un innovativo progetto per risolvere un problema di mobilità pedonale nell’area dove sorge la loro scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Nell’aula consiliare sono stati ascoltati con attenzione dal Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, dal Presidente della Provincia di L’Aquila, Angelo Caruso, dal Vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, dagli assessori comunali Maria Antonietta Dominici e Filomeno Babbo, dai consiglieri provinciali Ernesto Fracassi e Roberto Giovagnorio, alla presenza del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, Arch. Antonio Ferretti – precisa la nota online. I ragazzi, seguiti e sostenuti dai loro docenti, attraverso delle dettagliate e spettacolari slide, hanno presentato il progetto di una passerella sopraelevata in legno, materiale, hanno detto, estremamente ecosostenibile, resistente, flessibile e molto lavorabile, che dal piazzale interno dell’istituto avezzanese, collegherà il parcheggio vicino e i marciapiedi attorno alla scuola – Questo, hanno spiegato i ragazzi, consentirà una mobilità pedonale più agile, con una mobilità ecologicamente all’avanguardia e in tutta sicurezza, andando a risolvere anche gli atavici problemi di traffico in quella zona – si apprende dal portale web ufficiale. Il Sindaco Di Pangrazio, dopo essersi congratulato con ragazzi e professori del “Galilei” per il progetto, ha voluto sottolineare un aspetto importante di questa proposta: «Non è solo un bel progetto e una mirabile attività scolastica – ha detto il Sindaco -, questo è molto di più. Avete dato dimostrazione pratica di cosa sia la cittadinanza attiva, la scuola attiva, la partecipazione alla vita e allo sviluppo della città. Avete identificato una criticità e non avete semplicemente chiesto di intervenire alla pubblica amministrazione, come si fa sempre troppo spesso – recita il testo pubblicato online. Ve ne siete fatti carico, avete cercato una soluzione, l’avete realizzata e l’avete proposta al Comune e alla Provincia, dimostrando una sensibilità e una voglia di essere protagonisti – ha concluso il primo cittadino – che è un esempio per tutti noi. Non posso che esprimere, oltre naturalmente al mio pieno consenso, la mia soddisfazione perché in questo modo, come hanno fatto e stanno facendo altre scuole e istituti di Avezzano, si contribuisce a far crescere e far diventare sempre più bella e moderna la nostra città». Anche il Presidente della Provincia di L’Aquila Angelo Caruso ha dato il suo assenso al progetto, sottolineando anche lui un aspetto di carattere sociale: «Mi compiaccio di questa iniziativa, oltre perché ben fatta, ma soprattutto perché evidenzia un aspetto sociale – si apprende dalla nota stampa. Voi avete evidenziato una istanza, una necessità sociale, quella di una mobilità pedonale, in quella zona, che è un aspetto fortemente legato alla socialità. Avete messo in pratica – ha detto Caruso – l’insegnamento che i luoghi non debbono essere solo belli, ma debbono svolgere una funzione sociale e rispondente alle esigenze che in quel momento si presentano – Siete la testimonianza, in sostanza – ha proseguito il Presidente della Provinai dell’Aquila – di un messaggio di evoluzione culturale, rappresentando l’esigenza di una mobilità pedonale sostenibile, sicura e anche esteticamente armonizzata con il contesto del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Per quanto mi riguarda – ha concluso Caruso – avete il massimo sostengo della Provincia dell’Aquila». L’assessore comunale Dominici, infine, oltre a congratularsi con i ragazzi e la scuola, ha annunciato altre iniziative in collaborazione fra istituto e Comune, che faranno parte anche del programma di Ambientiamoci, una delle quali riguarderà il “DinoPark”. Il progetto presentato, ovviamente, ora necessiterà di alcuni interventi sia tecnici che di carattere amministrativo per poter poi passare, velocemente, alla fase di progettazione esecutive di realizzazione dell’opera – viene evidenziato sul sito web.

