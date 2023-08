Avezzano, Musica e Parole dell’Appennino: il festival che rende accessibile a tutti la montagna

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Avezzano- Tornano le meravigliose parole d’amore per la montagna, lette ad alta voce e ad alta quota, grazie alla seconda edizione di “Musica e parole dell’Appennino”, manifestazione escursionistica e culturale a cura di una rete di associazioni del territorio, quali Ethnobrain, Mapuche e Piccola Biblioteca Marsicana, con il supporto del comune di Avezzano, del Gal Marsica, del tour operator ‘Appennini for All’, della Pro Loco di Cese e di Montagne Selvagge, gli accompagnatori di media montagna, maestri di escursionismo – recita il testo pubblicato online. L’evento presentato oggi in municipio ad Avezzano punta a creare delle occasioni di comunità, socialità e identità grazie alle escursioni in montagna e ad intensi momenti di lettura e di musica vissuti insieme ed accompagna a scoprire panorami incontaminati anche persone con disabilità motoria, attraverso l’utilizzo delle Joëlette – Hanno presentato il calendario di appuntamenti Alessandro Pierleoni, consigliere comunale, Mirko Cipollone, fondatore di ‘Appennini for All’ e Ercole Wild, fondatore di ‘Montagne Selvagge’, affiancati dalla dottoressa Patrizia Gallese che, da assessore, aveva voluto la prima edizione – si apprende dalla nota stampa. Si parte il 9 agosto, dalle ore 17 e 30, sul Monte Salviano – recita il testo pubblicato online. La seconda escursione è in programma per il prossimo 17 agosto e verrà effettuata tra Antrosano ed Alba Fucens anche grazie al finanziamento del Gal marsica (progetto Le porte del Velino). La terza tappa sarà un trail urbano e si svolgerà verso la metà di settembre – Per Informazioni e e adesioni info@appeniniforall.com telefono 3493142544

