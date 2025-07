Avezzano, Musica, Natura e Storia per l’estate marsicana: nasce l’Astra Sound Festival 18, 19 e 20 luglio 2025

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il 18, 19 e 20 luglio 2025 la suggestiva cornice dell’Aia dei Musei ad Avezzano ospiterà un evento unico nel suo genere, che intende coniugare il linguaggio della musica rap e hip-hop con l’identità storica e naturalistica della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Tre giorni di musica e cultura, in un format innovativo dedicato al dialogo tra arte urbana e patrimonio storico-culturale – Protagonisti della serata del 19 saranno Gemello, rapper romano che ha fatto dell’incontro tra musica e arte visiva il suo manifesto stilistico, e DJ Gengis, uno dei nomi più apprezzati della scena hip-hop italiana e noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Noyz Narcos, Alex Britti, e Franco 126. I due artisti si esibiranno in esclusiva ad Avezzano, affiancati da talenti emergenti del territorio abruzzese, in una line-up pensata per valorizzare le espressioni locali e stimolare la partecipazione giovanile – un aspetto sottolineato dall’assessore comunale Alessandro Pierleoni che evidenzia – “questo mix originale di musica gradita ai ragazzi e visite nei luoghi identitari del territorio” Accanto alla programmazione musicale, l’Astra Sound propone un ricco calendario di attività culturali: Programma AstraSound Fest 2025 VENERDÌ 18 LUGLIO 09:00 – 12:30 Visita ai Cunicoli di Claudio e Nerone Gruppo a piedi con guida locale (per un massimo di 4 gruppi visitatori – Gruppi da massimo 14 persone). Per info e prenotazioni: associazioneantiquae@gmail.com Possibilità di raggiungere gli scavi in e-bike con Marsica Bike Tour (massimo 1 gruppo visitatore – Gruppi da massimo 9 persone in bici). Per info e prenotazioni: marsicabiketour@gmail.com 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00 Apertura visite presso Aia dei Musei 16:00 – 18:00 – 18:00 – 00:30 Pre-festival con attività e dj set – Inizio festival (presso l’Aia dei Musei) Concerto (Belly Button, Nobili, Giuliettacome, Jio Jio, Dimat) Dj Set SABATO 19 LUGLIO 09:00 – 12:30 Visita guidata del Parco Arsa e del Comune di Avezzano Per info e prenotazioni: associazionepanama@gmail.com • 10:00 – 13:00 Apertura visite presso Aia dei Musei • Dalle 16:00 Apertura cancelli e accoglienza – Dj set e attività presso l’Aia dei Musei• 20:00 – 00:40 Main Event – Artisti locali + Guest (Gemello e DJ Gengis) Opening act con artisti abruzzesi (Original, Hayner, Marsican G, JMOB) Live show di Gemello DJ Set di Gengis DOMENICA 20 LUGLIO 09:00 – 12:30 Visita ad Alba Fucens Visita guidata del sito archeologico di Alba Fucens (gruppo massimo di 20 persone). Per info e prenotazioni: associazioneantiquae@gmail.com o Possibilità di raggiungere gli scavi in e-bike con Marsica Bike Tour (massimo 1 gruppo visitatore – Gruppo massimo da 9 persone in bici Per prenotazioni: marsicabiketour@gmail.com) • 10:00 – 13:00 Visita libera Aia dei Musei • 12:00 – 16:00 Percorso enogastronomico su prenotazione, presso l’Aia dei Musei o Chef e produttori locali, tra cui: Sgranocchia Forno (di Francesco d’Alessandro) – Vini Montetino (di Benedetta Nicomede e Marco Carone) Per info e prenotazioni: associazionepanama@gmail.com • 16:00 – 20:00 o Chill-out musicale Prezzi fissati dagli enti e associazioni preposte: – Visita ai Cunicoli: 10 euro a persona – Visita Alba Fucens: 10 euro a persona (gruppi da massimo 20 persone). – Prezzo affitto+guida per e-bike (Marsica Bike Tour): 40 euro a persona – Prezzo Percorso Enogastronomico: 50 euro a persona (menù di 5 portate + 2 dolci, con 6 calici di accompagnamento). Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare l’identità culturale del territorio, creando un ponte tra le nuove generazioni e le risorse artistiche, paesaggistiche e storiche della Marsica – si legge sul sito web ufficiale. L’Aia dei Musei, luogo simbolo della cultura ad Avezzano, si conferma così spazio di incontro e contaminazione, capace di attrarre pubblico e artisti in un’esperienza che unisce suoni, freschezza e storia – viene evidenziato sul sito web. L’evento nasce da un’idea dell’associazione musicale-culturale “Panama” e dell’associazione culturale “Antiqua”, insieme ad agenzie di comunicazione locali e al patrocinio del comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. “Astra Sound Festival” è parte di un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio marsicano attraverso canali espressivi contemporanei – aggiunge la nota pubblicata. Per informazioni stampa, info e accrediti: Biglietto evento: Astra Sound | Biglietti | Avezzano | Musica | Billetto — ItalyMail: associazionepanama@gmail.com Instagram evento: https://www.instagram.com/astrasoundfest

