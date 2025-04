Avezzano, Musica sacra e bellezza: il Requiem di Mozart nella Cattedrale dei Marsi di Avezzano il 13 aprile

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Domenica 13 aprile 2025, alle ore 19:30, Avezzano sarà teatro di un evento musicale unico: il Requiem in re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart risuonerà nella magnifica Cattedrale dei Marsi, grazie all’impegno del Conservatorio Statale di Musica “Gaetano Braga” di Teramo, in collaborazione con De Siena Editore e con il patrocinio del Comune di Avezzano – A esibirsi saranno oltre 90 musicisti tra Coro e Orchestra Sinfonica del Conservatorio Braga, diretti da Federico Paci per l’orchestra e da Paolo Speca per il coro, con la partecipazione dell’Associazione Corale Gran Sasso guidata da Carlo Mantini – precisa il comunicato. Le voci soliste saranno quelle di Manuela Formichella (soprano), Alba Riccioni (mezzosoprano), Gian Luca Pasolini (tenore) e Valerio Morelli (basso), in un intreccio sonoro che promette emozioni profonde e suggestioni senza tempo – recita il testo pubblicato online. Un evento di grande spessore artistico e spirituale che si inserisce in un luogo altrettanto speciale: la Cattedrale dei Marsi, simbolo di fede e punto di riferimento storico per tutta la Marsica – viene evidenziato sul sito web. Ricostruita dopo il devastante terremoto del 1915, la Cattedrale si distingue per la sua architettura solenne e per la bellezza luminosa dei suoi interni, custodi di memorie, arte sacra e tradizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un sentito ringraziamento va a Padre Don Bruni Innocenzi, parroco della Cattedrale, e al Vescovo dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro, per aver accolto con entusiasmo questa importante iniziativa, permettendo che un capolavoro assoluto della musica sacra trovasse casa in uno dei luoghi più amati e significativi della nostra terra – si legge sul sito web ufficiale. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica e della bellezza – si apprende dal portale web ufficiale. L’ingresso è libero – riporta testualmente l’articolo online.

