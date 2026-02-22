Avezzano, Nasce l’albo dei negozi e delle attività storiche della città di Avezzano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Così l’amministrazione continua a valorizzare il patrimonio storico Nasce l’Albo dei negozi e delle attività storiche della Città di Avezzano, un riconoscimento formale ed istituzionale dal valore sociale ed economico dei negozi e delle attività storiche, quali elementi cardine dell’identità stessa della città, che consentirà anche di strutturare azioni di promozione, tutela e rilancio del commercio tradizionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il via libera all’istituzione dello strumento è arrivato dalla Giunta del Comune di Avezzano presieduta dal Sindaco, Giovanni Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. “Nell’ambito delle iniziative funzionali al sostegno dello sviluppo economico locale”, spiega l’assessore Iride Cosimati, promotrice della proposta, “noi come amministrazione comunale abbiamo ritenuto di interesse strategico avviare un percorso strutturato volto alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio commerciale storico della città. Oltre a costituire un motore economico strettamente radicato nella tradizione imprenditoriale avezzanese, gli esercizi storici rappresentano anche luoghi identitari e simbolici del tessuto economico cittadino configurandosi quali vivide testimonianze della storia, della cultura e della memoria collettiva della città”. “Attraverso questo strumento”, aggiunge il primo cittadino, Di Pangrazio, “vogliamo concedere il giusto riconoscimento ai valorosi artigiani e imprenditori della nostra città che hanno saputo resistere alla grave crisi economica che da anni attanaglia l’Italia, poi aggravata ulteriormente dal Covid, e che con grande difficoltà stanno continuando a mantenere aperte le loro attività anche esponendosi ad un margine di rischio – recita il testo pubblicato online. Noi come amministrazione ci siamo – riporta testualmente l’articolo online. Siamo pronti a continuare il dialogo con il mondo produttivo e delle associazioni di categoria, e, soprattutto, siamo pronti ad offrire alle attività commerciali della città il nostro sostegno per superare ogni difficoltà”. L’Albo comunale dei negozi e delle attività storiche è articolato in due sezioni: “Attività e negozi storici della città di Avezzano” che include gli esercizi con almeno 40 anni di continuità, che abbiano mantenuto caratteristiche originarie, elementi storici e un diretto radicamento nel contesto sociale; “Attività e negozi storici di Eccellenza della città di Avezzano” per le attività con almeno 70 anni di storia, continuità gestionale familiare e particolari requisiti di qualità architettonica, culturale e merceologica – viene evidenziato sul sito web. Al fine di procedere alla costituzione dell’Albo comunale, il servizio del Suap ha predisposto un avviso pubblico già condiviso nel corso di specifici incontri con le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato – recita il testo pubblicato online. Avviso che verrà pubblicato nei prossimi giorni.

