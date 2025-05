Avezzano, Nasce lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Avezzano per la comunicazione telematica di tutte le pratiche: il 28 maggio la presentazione ufficiale

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nuovo servizio del Comune di Avezzano finalizzato a facilitare i rapporti tra gli uffici comunali, i cittadini e le organizzazioni interessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Amministrazione comunale, infatti, ha realizzato lo Sportello Unico per l’Edilizia attraverso il quale sarà molto più semplice e veloce espletare tutte le pratiche che riguardano queste attività. Questo muovo servizio, quindi, sarà presentato ufficialmente il prossimo 28 maggio, a partire dalle ore 15.30 nella Sala Riunioni al piano terra del palazzo Municipale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dirigenti e funzionari dell’ufficio competente del Comune, infatti, illustreranno il portale internet dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Avezzano tramite il quale sarà necessario, a partire dal 1° luglio 2025, trasmettere in modalità telematica, pratiche per Permessi di Costruire, S.C.I.A, C.I.LA. e SCA.GI. Comunicazioni digitali, quindi, senza recarsi sul posto, evitando file e possibili disguidi legati all’utilizzo della carta, oltre che un enorme velocizzazione per l’espletamento delle pratiche – si apprende dalla nota stampa. Alla presentazione, oltre alla stampa, alle organizzazioni interessate e ai cittadini, sono stati invitati i professionisti tramite i relativi ordini professionali e l’Ance – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla presentazione, tra l’altro, sarà possibile partecipare anche da remoto, a partire dalle ore 16, come indicato nella locandina che si allega, e che sarà reperibile anche sul sito web del Comune per permettere l’iscrizione e la connessione, semplicemente cliccando sul bottone “ISCRIVITI” che darà accesso al modulo per prenotare la partecipazione – si apprende dalla nota stampa. A partire dalla stessa ora si connetterà la Società Maggioli, che ha realizzato con gli uffici comunali il portale di servizio, per coadiuvare la presentazione del programma di trasmissione telematica delle pratiche edilizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nuovi servizi al cittadino, velocità e progresso, tre parole guida di questa amministrazione che, in questa nuova iniziativa trovano una più che concreta applicazione,

