Avezzano, Negozio storico e negozio di eccellenza della città di Avezzano. Al via l’iter per la costituzione dell’Albo comunale. Ecco l’avviso con i requisiti e il modulo di domanda

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Con la pubblicazione dell’avviso può partire ufficialmente l’iter per la costituzione dell’Albo dei negozi e delle attività storiche della città di Avezzano, uno strumento fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio per la valorizzazione e la tutela delle attività economiche e produttive che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e commerciale del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa porta la firma dell’assessore Iride Cosimati. L’avviso emanato dagli uffici comunali ha lo scopo di acquisire le manifestazioni di interesse per il riconoscimento delle qualifiche di “Negozio storico della città di Avezzano” e “Negozio di eccellenza della città di Avezzano”. L’iscrizione all’albo dei “Negozi storici della Città di Avezzano”comporta il diritto all’utilizzo del marchio distintivo ufficiale che potrà essere esposto tramite targhe, vetrofanie o altro da utilizzare nel materiale promozionale dell’attività; l’inserimento dell’attività negli itinerari turistici e culturali promossi dal Comune e l’inserimento nell’Elenco regionale dei Negozi Storici. Mentre il riconoscimento come “Negozio storico di Eccellenza della Città di Avezzano” comporta l’inserimento in una specifica sezione dell’albo nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possono ottenere la qualifica di “Negozio storico della città di Avezzano” gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le botteghe artigiane caratterizzati da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo, alla tipologia di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio e in contesti urbani di particolare interesse – si apprende dalla nota stampa. E ancora al mantenimento delle attrezzature storiche, all’espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale – si apprende dalla nota stampa. E’ necessario che le attività abbiano almeno quarant’anni continuativi – salvo interruzioni per eventi straordinari – nello stesso locale o nella stessa area purché siano state mantenute le caratteristiche originarie identificative – si apprende dalla nota stampa. Possono ottenere la qualifica di “Negozio storico di eccellenza della città di Avezzano” tutte le attività commerciali, le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici storici di eccellenza che abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi – o con un periodo di interruzione non superiore ad un anno – un’attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico – riporta testualmente l’articolo online. Tra i requisiti anche la gestione per almeno tre generazioni di una medesima famiglia, la presenza di particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico, merceologico o legato alle tradizioni locali e la conservazione dell’aspetto storico negli interni, negli arredi, nelle vetrine e nelle insegne – L’avviso contenente i requisiti e il modulo per la manifestazione di interesse sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Avezzano all’indirizzo www.comuneavezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. it Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Suap del Comune di Avezzano – L’avviso è aperto, ovvero senza limiti di scadenza – Le domande corredate di tutti gli allegati dovranno essere inoltrate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune – avezzano – recita il testo pubblicato online. aq@postecert.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avezzano in piazza della Repubblica n.9.

