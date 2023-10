Avezzano, nessun aumento della Tari

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il sindaco Di Pangrazio: “Cittadini tutelati grazie alla nostra determinazione e al buon senso di tutti”. Nessun voto contrario al bilancio dell’Aciam da parte del Comune di Avezzano nell’assemblea che si è riunita ieri, ma soprattutto nessun aumento delle bollette Tari per gli avezzanesi. Il gruppo di lavoro nominato dal sindaco Giovanni Di Pangrazio per sbrogliare la matassa dei paventati incrementi delle tariffe sui rifiuti, ha ottenuto il risultato sperato, portando a casa l’accordo con Tekneko “che – sottolinea il sindaco – tutela i cittadini e premia la nostra determinazione nel far valere le ragioni della città”. Nel primo pomeriggio di ieri, l’assessore Loreta Ruscio, i consiglieri Gianluca Presutti e Lucio Mercogliano e il dirigente Roberto Laurenzi hanno trovato la quadra con Di Carlo, patron dell’azienda che gestisce il servizio rifiuti – aggiunge la nota pubblicata. Stop agli aumenti che non verranno applicati dalla Tekneko, quindi, al termine di un complesso lavoro di studio delle rispettive posizioni – precisa la nota online. Pace fatta ma, soprattutto, buone notizie per una situazione che aveva visto una posizione ferma e decisa del sindaco Di Pangrazio, contrario all’applicazione degli incrementi. “Impegno mantenuto, come sempre, con serietà, determinazione e studio attento delle carte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – conclude il primo cittadino – Doveroso ringraziare i consiglieri, l’assessore e il dirigente che hanno trovato la soluzione con l’azienda – si apprende dal portale web ufficiale. Un lavoro di squadra complesso ed efficace – si apprende dalla nota stampa. Soddisfatto per il risultato soprattutto perché non era né facile né scontato e forse, in pochi, ci avrebbero scommesso”.

