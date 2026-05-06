Avezzano: Nicola Fratoianni supporta candidato sindaco Verdecchia per lavoro, sviluppo e diritti.

Avezzano. Venerdì 8 maggio, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato AVS, sarà ad Avezzano per un incontro dedicato ai temi dell’occupazione, della crescita economica e della coesione sociale, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

L’appuntamento è fissato alle ore 16.00 presso il Mercato Bistrot, in Piazza del Mercato 4, dove si terrà l’iniziativa “Al lavoro per Avezzano”, a sostegno del candidato sindaco Roberto Verdecchia. Insieme a Fratoianni interverranno il candidato sindaco stesso, il segretario provinciale FIOM CGIL Diego Di Francesco (LFoundry), Mohammed Elrhaouate rappresentante della comunità marocchina, e Rosalia Tangredi referente Sinistra Italiana-AVS Area Marsica. Il dibattito sarà coordinato dal giornalista Federico Falcone.

Al centro dell’incontro, il ruolo di Avezzano come snodo economico e sociale, tra il polo dei semiconduttori rappresentato da LFoundry e il comparto agricolo del Fucino. Entrambi settori strategici presentano criticità diffuse come il lavoro precario e l’assenza di politiche strutturali efficaci. Il confronto mira a evidenziare queste contraddizioni, proponendo soluzioni volte a migliorare le condizioni lavorative e la coesione sociale.

Durante l’incontro si affronteranno temi come la presenza dei migranti sul territorio e la sicurezza. Fratoianni sottolinea che “non è la presenza dei migranti a generare instabilità, ma la carenza di diritti, servizi e percorsi di integrazione”. Si propone quindi di rafforzare gli investimenti in welfare, politiche abitative, formazione e mediazione culturale.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di coniugare sviluppo economico e giustizia sociale, mettendo al centro il lavoro dignitoso e i diritti come elementi imprescindibili per la crescita del territorio. Un’occasione importante per dibattere e proporre soluzioni concrete ai problemi che affliggono la comunità di Avezzano, in vista delle imminenti elezioni comunali.