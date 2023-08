Avezzano, Non solo centro-città, l’estate sorride anche nelle frazioni di Avezzano: da Cese al quartiere di San Rocco, da Paterno e San Pelino ecco il calendario-eventi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

L’assessore Di Stefano: “Quest’anno, si è alzato ancora di più il livello delle proposte artistiche e culturali che ci sono pervenute dalle associazioni e dai comitati delle frazioni”. Da Dj Fargi Fargetta (Lo Zoo di 105) alla musica innovativa dell’Orchestraccia (ad Antrosano, il 27 agosto), dai New Trolls (stasera a San Pelino) al comico e cabarettista romano Antonio Giuliani fino al concerto live, nel quartiere di San Rocco, di Demo Morselli e Marcello Cirillo, il 16 agosto: l’estate, ad Avezzano, irradia energie, vita e allegria anche dalle frazioni e dai quartieri, grazie ad una rinnovata collaborazione tra il Comune e i Comitati festa – si legge sul sito web ufficiale. L’Ente, infatti, per il calendario-eventi 2023, ha deciso di investire ancora di più rispetto alle annate precedenti – precisa la nota online. Non solo piazze centrali, quindi, ma coinvolgimento di ogni angolo di città, con iniziative dislocate su tutto il territorio comunale, in un’ottica di più stretta collaborazione con i mondi vivi di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Una sinergia che ha dato i suoi frutti già con il lavoro di squadra portato avanti con Pro Loco e commercianti locali – aggiunge la nota pubblicata. Da San Pelino a Paterno, dalla frazione di Cese (proprio il 20 agosto, gli Audio 2 saranno i protagonisti musicali) ad Antrosano: ogni località, anche la più piccola, avrà la sua voce in capitolo nell’estate marsicana – si legge sul sito web ufficiale. Sottolinea l’assessore Pierluigi Di Stefano: “È importante tenere sempre viva e attiva la rete sul territorio, in ogni sua ramificazione, è questo uno degli obiettivi di #ViviAvezzano – riporta testualmente l’articolo online. Un plauso va sicuramente rivolto a tutti i Comitati per i festeggiamenti patronali del territorio comunale, che investono sempre tante energie e che hanno approntato con impegno e presentato al Comune le varie proposte di eventi, chiedendo un supporto dell’amministrazione comunale”. Non si arresta l’onda lunga degli eventi nei quartieri nemmeno nel giorno di Ferragosto: in programma c’è il tributo a Renzo Arbore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anche per le altre frazioni e quartieri come Castelnuovo, Caruscino e Borgo via Nuova, l’Amministrazione ha lasciato le porte aperte per condividere progetti culturali ed artistici e sta già provvedendo a contattare i responsabili dei comitati locali, per inserire nel programma generale anche i loro eventi, in modo da poterli sostenere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Quest’anno, – dice l’assessore – il livello degli spettacoli proposti nelle frazioni si è innalzato ulteriormente; a Cese, ad esempio, si esibirà in concerto Alberto Bertoli, figlio del poeta Pierangelo Bertoli, questa sera – viene evidenziato sul sito web. Il 19 agosto, invece, sempre sul palco della frazione di Cese, arriverà a scaldare la serata Uccio De Santis, col suo spettacolo di cabaret. Già durante tutto l’anno, diamo sostegno per la realizzazione delle feste rionali o di quartiere e anche in estate, è sempre presente il contributo dell’amministrazione per le feste patronali – Il beneficio che si ha e che si ottiene è, innanzitutto, quello sociale, unito alla riscoperta delle nostre bellissime tradizioni ancestrali e popolari”.

