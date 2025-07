Avezzano, Novità per i residenti di via Liberati, la giunta delibera l’apertura della strada su via Calascella. Lavori già completati dalla ditta che aveva realizzato la lottizzazione

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Novità in vista per i residenti di via Liberati che, tra poco, potranno trovare uno sbocco più agevole su via Calascella – si apprende dal portale web ufficiale. La notizia arriva dirittamente da Palazzo di città dove è stata approvata la delibera di giunta su proposta dell’assessore Filomeno Babbo – aggiunge testualmente l’articolo online. La zona era stata oggetto, circa trenta anni fa, di un piano di lottizzazione che però aveva lasciato quella strada senza sbocco con notevole rischio per i cittadini in caso di emergenza e di necessità di l’intervento di mezzi di soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Un vicolo cieco che si trova proprio in un’area interessata dal Piano di Recupero urbano di via San Francesco e cha visto, negli ultimi anni, uno sviluppo significativo, tanto che l’amministrazione Di Pangrazio ha inteso realizzare uno dei parchi giochi del programma Marsiopark. Per questo, l’amministrazione stessa ha voluto accogliere prontamente le richieste dei cittadini in tema di riassetto della viabilità, trovando una soluzione a costo zero per le casse dell’ente: i lavori sono stati fatti dalla ditta che all’epoca aveva realizzato la lottizzazione completando così le opere in senso più rispondente alle esigenze di tutti – precisa la nota online. Un intervento richiesto da sempre dai residenti perché la conformazione di via Liberati non permette il doppio senso di circolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In queste ultime settimane, quindi, la strada è stata interamente completata, anche nell’ultimo tratto, e il comune ha voluto l’apertura di un nuovo incrocio stradale in prossimità di via Calascella – “Abbiamo risolto un altro problema che si trascinava da tempo accogliendo una richiesta specifica dei residenti – precisa la nota online. – spiega il consigliere Ignazio Iucci – Ora la circolazione in quell’area sarà certamente più agevole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per la qualità della vita in città non contano solo le opere strategiche, testimoniate dai tanti cantieri aperti in questi mesi, ma anche lavori di questo tipo che rendono più agevoli gli spostamenti quotidiani” In dettaglio la delibera prevede l’istituzione di un senso unico su via Libertati con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio di via Gallo a quello con via Calascella e l’obbligo di fermarsi e dare precedenza su via Liberati.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/