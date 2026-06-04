Avezzano, Nuova palestra per la scuola Pomilio, aggiudicati i lavori

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il sindaco Di Pangrazio: “Cominciamo il nuovo mandato con un intervento importante per il benessere dei nostri giovani” Sarà pronta per il prossimo anno scolastico Ai nastri di partenza i lavori per la realizzazione della palestra a servizio della scuola primaria “Mario Pomilio”, nella zona nord di Avezzano – recita il testo pubblicato online. L’ufficio tecnico del Comune di Avezzano ha, infatti, completato la procedura per la gara d’appalto – recita il testo pubblicato online. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Co – Ge – recita la nota online sul portale web ufficiale. A Costruzione generali abruzzesi srl dell’Aquila con un ribasso dell’11,25% rispetto all’importo posto a base di gara – Per la realizzazione della nuova palestra a servizio della scuola primaria “Mario Pomilio”, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Gianni Di Pangrazio, si è aggiudicata un finanziamento di 901mila 600 euro a valere sulla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. L’impianto sportivo sarà a disposizione della scuola già per il prossimo anno scolastico – recita il testo pubblicato online. “Un altro intervento per il benessere dei giovani”, ha commentato il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Iniziamo il mandato pensando ai ragazzi – precisa la nota online. Le nuove generazioni, che rappresentano il futuro di questa città, sono state sempre protagoniste dei progetti messi in campo dall’amministrazione comunale – si apprende dalla nota stampa. La realizzazione di impianti sportivi per le scuole fa il paio con l’iniziativa “Scuole sicure” di cui il Comune di Avezzano può vantare un primato a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre che sull’edilizia scolastica, abbiamo scelto di investire anche sugli impianti sportivi della città, convinti che lo sport sia un elemento indispensabile per la crescita dei nostri ragazzi e ragazze attraverso la promozione di stili di vita sani e comportamenti socialmente positivi – Sono strutture che affiancano l’opera preziosa dei docenti e dei dirigenti e creano il contesto migliore per l’apprendimento e l’educazione”. Questa nuova palestra, così come molte altre presenti in città, verrà utilizzata prevalentemente per scopi scolastici ma sarà anche messa anche a disposizione del quartiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Fabrizio Lorenzetti, ha già incassato il parere favorevole del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), quale autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali – I progetti di nuova realizzazione o trasformazione di impianti sportivi sono, infatti, soggetti al parere del Coni.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/