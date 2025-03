Avezzano, Nuova rotatoria e nuova piazza per Caruscino, Collalto: “Sbloccato anche iter per la realizzazione dello spazio aggregativo”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’incrocio tra via XX Settembre e via Brunelleschi cambierà aspetto: miglioreranno viabilità e sicurezza per automobilisti e pedoni – precisa la nota online. Novità sul rifacimento della piazza antistante alla Chiesa: sbloccato l’iter per i fondi – aggiunge la nota pubblicata. L’idea risale al 2017: fu uno degli ultimi atti del “primo” Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. Saranno due interventi importanti per Caruscino, uno in procinto di partire la prossima settimana e l’altro in fase di programmazione – si apprende dalla nota stampa. A descriverli, è la consigliera comunale Federica Collalto, delegata per il quartiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 24 febbraio scorso ha inaugurato in Comune il tavolo di lavoro proprio per Caruscino – “La rotatoria tra via XX Settembre e via Brunelleschi, – afferma l’amministratrice – è un’opera da oltre 200 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. La nuova piazza, invece, antistante alla Chiesa locale, era destinataria dalla Regione Abruzzo di un investimento di 50 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Entrambe le opere fanno già parte, in verità, dell’agenda dei lavori dell’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo riusciti a velocizzare il tutto, sbloccando anche l’iter complesso che riguardava la realizzazione della piazza, grazie all’egregio lavoro svolto dai nostri uffici tecnici – Oggi – aggiunge la consigliera – non solo possiamo annunciare ai residenti l’avvio dei lavori per la rotonda, che partiranno entro la prossima settimana, ma possiamo anche affermare con certezza che la piazza si farà. Sono due interventi che racchiudono più significati: da un lato, andremo ad intervenire sul miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale e, dall’altro, riqualificheremo in chiave sociale e di decoro urbano l’area antistante alla Chiesa di San Giuseppe – si apprende dalla nota stampa. Quest’ultimo iter, in verità, era stato fatto partire proprio dal nostro sindaco nel 2017: fu uno degli ultimi atti della sua prima amministrazione comunale”. A maggio 2017, infatti, con una delibera di giunta, il Comune aveva acquisito il diritto di superficie di quell’area da 1000 metri quadri, di proprietà fino a quel momento della parrocchia locale – si apprende dalla nota stampa. Durante la prima riunione del tavolo tematico su Caruscino, coordinato da Federica Collalto, è stato affrontato anche il tema della realizzazione della piazza: i 50 mila euro arriveranno ad Avezzano grazie all’interessamento dell’assessore al Bilancio della Regione Abruzzo, Mario Quaglieri. “Con un lavoro di squadra decisivo, basato soprattutto sulle interlocuzioni avviate tra uffici tecnici comunali e regionali, – spiega, infine, l’amministratrice – abbiamo riattivato l’iter partito anni fa, che, terminato il primo mandato del sindaco, si era arenato – recita il testo pubblicato online. Sono due opere che accresceranno la qualità della vita dei residenti”. Caruscino vivrà presto una stagione di profonda riqualificazione: con la rotatoria, verrà garantita la riduzione della velocità di percorrenza dei veicoli, andando così a prevenire incidenti stradali e ad incidere sulla fluidità del traffico, anche grazie alla possibilità di invertire il senso di marcia – viene evidenziato sul sito web. I lavori per la rotatoria riguarderanno anche l’illuminazione: verranno collocati 8 nuovi punti luce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per la piazza, invece, si prevede la partenza dei lavori durante l’estate – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/