Avezzano, Nuove attività commerciali aprono nel centro città. +50% il dato positivo delle aperture 2023

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Altra inaugurazione a Via Corradini – aggiunge la nota pubblicata. Sono 36 le nuove aperture dall’inizio del 2023 Nel pomeriggio di ieri, è stata inaugurata un’altra nuova e importante attività commerciale nel centro città. Gli imprenditori hanno oggi ospitato il consigliere Carmine Silvagni, presidente della commissione attività produttive per condividere le ragioni della scelta della loro presenza nel capoluogo della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta della storica Pizzeria Trieste, nata a Pescara negli anni cinquanta e oggi famosa in tutta Italia, ma anche in Europa come punto di riferimento nella ristorazione veloce di qualità che viene identificata per dimensioni e sapore per la sua “pizzetta di Trieste”. “Un segnale importante per la nostra Città” afferma il consigliere Silvagni che propone una riflessione più generale, “Ad Avezzano aumentano le attività commerciali, pur in un momento complesso che riguarda l’intero Paese e in particolar modo le aree interne – Secondo i dati degli uffici comunali Suap, settore guidato dall’assessore Avv. Roberto Verdecchia, da gennaio ad oggi, sono state registrate 36 aperture con un saldo attivo del 50%. Un dato importante con luci decisamente più intense delle ombre, che dimostra come i negozi che aprono siano il doppio delle saracinesche che chiudono, nonostante la crescente forza dei centri commerciali e dell’e-commerce”. “Un quadro generale incoraggiante che prova la voglia di investire in questa città da parte di imprenditori illuminati e di esperienza – continua – Il saldo attivo è uno stimolo all’amministrazione per individuare, in collaborazione con le associazioni di categoria, nuovi strumenti per favorire ancor più le aperture dei negozi in centro, fondamentali per la capacità attrattiva di una città decisamente caratterizzata dal terzo settore – si apprende dalla nota stampa. – Conclude il Consigliere – Sul tema siamo già impegnati – Nessuno può leggere dati singoli con superficialità, abbandonandosi all’entusiasmo, ma neppure è utile l’atteggiamento sfascista di chi dice che tutto va male e non ha mai aiutato a costruire nulla di buono”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/