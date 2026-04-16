Avezzano, Nuovi parcometri, completate le installazioni. Ancora qualche giorno per l’allineamento dei servizi interbancari

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Periodo di maggiore tolleranza per consentire ai cittadini di prendere confidenza con i dispositivi Sono entrati in funzione i nuovi parcometri per la sosta a pagamento in città. La sostituzione delle vecchie colonnine è stata completata – si legge sul sito web ufficiale. Ci vorrà ancora qualche giorno per attivare i pagamenti con bancomat (bancari e postali), carte di credito e prepagate, oltre ai sistemi digitali tramite smartphone, smartwatch per via dell’allineamento dei servizi interbancari. Ci sarà una fase di maggiore tolleranza, per dar tempo a tutti di abituarsi al sistema – si legge sul sito web ufficiale. Le tariffe per la sosta a pagamento in città sono rimaste invariate – si apprende dalla nota stampa. Il costo è sempre di un euro l’ora, con una minimo di 50 centesimi per mezz’ora – Saranno 40 in tutto le nuove colonnine per il parcheggio installate sul territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I nuovi parcometri offrono ai cittadini funzionalità avanzate e facilità d’uso – recita il testo pubblicato online. L’estetica più smart e i display touch a colori sono in grado di guidare l’utente in modo intuitivo durante tutte le fasi, dall’inserimento della targa fino al completamento del pagamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Più amplia invece la gamma delle modalità di pagamento: oltre alle monete, è possibile utilizzare bancomat (bancari e postali), carte di credito e prepagate, oltre ai sistemi digitali tramite smartphone, smartwatch che basterà avvicinare all’apparecchio – recita il testo pubblicato online. Servizio, quest’ultimo, che sarà disponibile a breve, il tempo tecnico necessario per consentire l’allineamento dei servizi interbancari. Al fine di dare il tempo di prendere confidenza con le nuove colonnine per la sosta, ci sarà un periodo di maggiore tolleranza soprattutto nel momento della scadenza dell’orario di sosta, per permettere agli utenti di acquistare un nuovo titolo – riporta testualmente l’articolo online. La fornitura è stata affidata alla società ICA S.p.A., con sede a La Spezia, già partner di numerosi importanti comuni italiani, tra cui Bologna e Cremona, oltre a diversi capoluoghi abruzzesi come Pescara, Chieti, Teramo e Lanciano – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/