Avezzano, nuovi spogliatoi dello stadio di Hockey

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Calonico vicepresidente vicario federale: “Impianto bellissimo, campo di interesse nazionale” Importante passo avanti per lo stadio di Hockey su prato di Avezzano – L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giovanni Di Pangrazio, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo edificio destinato agli spogliatoi dell’impinto sportivo – riporta testualmente l’articolo online. Uno stadio, già di livello internazionale, che ha arricchito il patrimonio di strutture dedicate allo sport. Non a caso, ieri, in città è arrivato Giuseppe Calonico vicepresidente della Federazione Hockey con il vicepresidente vicario Giuseppe Calonico – recita il testo pubblicato online. I vertici federali hanno fatto il punto – ed i complimenti – all’assessore Pierluigi Di Stefano per i lavori eseguiti e quelli in avvio in un incontro in cui erano presenti anche la progettista Elisabetta Gualtieri che cura la direzione lavori, l’ing. Alessandra Confortini del comune e Guido Colizza delegato regionale della federazione – si apprende dalla nota stampa. Calonico ha sottolineato la capacità di programmazione del comune “vi daremo, come federazione, tutto il supporto necessario – Il campo è bellissimo e merita interesse per futuri eventi” . L’intervento rappresenta il risultato di un iter avviato negli anni precedenti – aggiunge la nota pubblicata. Nel tempo il progetto è stato più volte aggiornato per adeguarsi all’aumento dei costi e alle nuove esigenze tecniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per contenere le spese e velocizzare i lavori, è stata individuata una soluzione con struttura prefabbricata, che consente di ridurre i tempi garantendo qualità costruttiva e pieno rispetto delle normative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I nuovi spogliatoi renderanno pienamente funzionale l’intero impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Con questo atto – dichiara l’assessore Pierluigi Di Stefano – si passa ora alla fase operativa con l’obiettivo di procedere rapidamente all’affidamento dei lavori e arrivare in tempi brevi alla realizzazione dell’opera”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/