Avezzano, Nuovo asfalto e interventi strutturali per la Circonfucense (tratto di Avezzano): i lavori partiranno dopo Ferragosto

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

I lavori di rifacimento del manto stradale e di risagomatura della Circonfucense – arteria condivisa anche con altri territori comunali del Fucino – partiranno dopo Ferragosto grazie a fondi regionali – precisa il comunicato. Verranno terminati entro il mese corrente – “Per l’Amministrazione comunale di Avezzano, la Circonfucense è sempre stata una priorità. Questa via di collegamento viene attraversata con regolarità, tutti i giorni, non solo da imprenditori e lavoratori agricoli, ma anche da tantissimi cittadini che dai vicini Comuni di San Benedetto dei Marsi e Gioia dei Marsi si spostano verso la nostra città. Già lo scorso anno, intervenimmo con l’apertura di un primo cantiere da 120 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Adesso, partiranno altri due corposi step di lavori, da 210 mila euro totali”. Lo annuncia l’assessore alla Viabilità e ai Lavori Pubblici del Comune di Avezzano, Emilio Cipollone, che sottolinea anche come la sinergia tra Enti abbia fatto, anche in questo caso, la differenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’opera di restyling del tratto stradale di competenza del Comune di Avezzano della Circonfucense è partita già nel 2022, con la riasfaltatura del primo tratto da Via Lionelli a Via Buonarroti – Questa estate, i lavori andranno avanti con altri investimenti fondamentali. Dopo Ferragosto, difatti, partiranno in simultanea altri due interventi importanti, uno da 60 mila euro e uno da 150 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il primo intervento prevederà il proseguimento del lavoro precedentemente iniziato, con il rifacimento del manto stradale e con interventi di risagomatura della carreggiata – si legge sul sito web ufficiale. Il secondo intervento riguarderà il rifacimento ex novo dell’asfalto lungo il tratto di strada da via Buonarroti verso via Nuova – si apprende dal portale web ufficiale. “Quella strada, nota purtroppo alle cronache anche per vari incidenti stradali, – aggiunge l’assessore – è una via di collegamento indispensabile per tutto il territorio fucense – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono stati intercettati fondi preziosi per rendere la Circonfucense una strada di percorrenza dignitosa e sicura – viene evidenziato sul sito web. Fondamentale – continua Cipollone – l’interessamento del consigliere regionale Giorgio Fedele, che ha fatto destinare alla viabilità di questa arteria stradale 330 mila euro totali, investiti tra il 2022 e il 2023”.

