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Avezzano, nuovo Day Surgery inaugurato: focus sul miglioramento dell’efficienza e dell’accoglienza. Nessun stop sulla gara per il nuovo ospedale.

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Il presidio ospedaliero di Avezzano inaugura il nuovo Day Surgery, che rappresenta un importante miglioramento rispetto al precedente modello frammentato. Questo è quanto dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che sottolinea l’evoluzione dell’ospedale per venire incontro alle esigenze dei cittadini e trasformare l’efficienza in benessere. Il nuovo Day Surgery prevede sei posti letto in stanze singole con bagno privato, garantendo una degenza più serena e rispettosa per i pazienti.

Verrecchia evidenzia l’attenzione alla dignità e alla privacy dei pazienti, sottolineando come la riorganizzazione sia basata sull’analisi dei dati per ottimizzare le risorse, ridurre i tempi di attesa e rendere più fluido il turnover degli interventi. Inoltre, è stato avviato un potenziamento dell’area ambulatoriale con nuovi servizi in diverse specialità, oltre alla creazione di spazi per la pre-ospedalizzazione al fine di semplificare i percorsi diagnostici.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia si dice soddisfatto delle dichiarazioni del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha confermato la regolare scadenza della gara per il nuovo ospedale fissata per il prossimo 5 maggio. Verrecchia sottolinea come ogni scelta sia guidata dall’obiettivo del benessere della persona assistita e come questo intervento rappresenti un passo decisivo verso una sanità moderna e di qualità.

All’inaugurazione del nuovo Day Surgery erano presenti, tra gli altri, il manager della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Paolo Costanzi, e il direttore sanitario Carmine Viola. La riorganizzazione del presidio ospedaliero di Avezzano segna un importante passo avanti nella trasformazione e nel miglioramento dei servizi sanitari a disposizione dei cittadini.

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