Avezzano, Nuovo mezzo antincendio per la Protezione Civile di Avezzano. Il Direttore regionale Scelli ringrazia il consigliere Maurizio Seritti e il gruppo per la disponibilità e professionalità mostrate in ogni occasione

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Un uovo mezzo antincendio è da oggi nella, disponibilità del Gruppo di Protezione Civile di Avezzano – Il consigliere comunale Maurizio Seritti, delegato dal Sindaco proprio alla Protezione Civile, accompagnato da alcuni volontari, ha ritirato questa mattina il nuovo moderno e attrezzatissimo mezzo ad Ortona a Mare – Nel noto centro turistico abruzzese della Costa dei Trabocchi, infatti, il Direttore regionale dell’Agenzia di Protezione Civile dell’Abruzzo, Maurizio Scelli, ha tenuto la cerimonia di consegna dei nuovi mezzi a vari gruppi di Protezione Civile della regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Particolarmente sentita, da parte di Scelli, la consegna del nuovo automezzo ad Avezzano vista la quarantennale amicizia con il consigliere Seritti Maurizio Scelli, infatti, oltre ad un caloroso abbraccio, ha voluto tributare un ringraziamento ed un encomio, a Seritti e a tutto il gruppo di Avezzano, per l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrate dalla Protezione Civile avezzanese in tutti gli scenari dove ne è stata richiesta la presenza e l’intervento – recita il testo pubblicato online. Il consigliere comunale avezzanese, medaglia d’oro al Valor Civile, ha da subito avuto dal Sindaco Di Pangrazio la delega alla Protezione civile, impegnandosi sia nel potenziamento del gruppo, sia nel cercare di avere tutte le dotazioni strumentali e di automezzi, necessari per poter intervenire in maniera puntuale e professionale in un territorio complesso come Avezzano e di supporto in tutta la Marsica – viene evidenziato sul sito web. Impegno e risultati, infatti, che sono stato riconosciuti e apprezzati dallo stesso direttore dell’Agenzia regionale Scelli.

