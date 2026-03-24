Avezzano, Nuovo municipio, c’è l’ok al progetto di piazza Chiucchiari

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:L’amministrazione Di Pangrazio incassa un altro risultatoIl consigliere Iucci: “Strada spianata per affidamento ed esecuzioni lavori” C’è l’ok al progetto esecutivo per il completamento di piazza Madre Teresa Cucchiari, lo spazio urbano antistante il Nuovo Municipio racchiuso tra via Dalla Chiesa, via Moro e via La Malfa – si legge sul sito web ufficiale. Al progetto, elaborato dall’architetto avezzanese Alberto Bisciardi, e che ha visto l’approvazione da parte della Giunta Di Pangrazio, seguirà l’aggiudicazione dei lavori per l’esecuzione dei lavori – precisa la nota online. La piazza occuperà un’area di circa 4mila metri quadrati e insisterà sul solaio di copertura della sottostante autorimessa pubblica – si legge sul sito web ufficiale. La pavimentazione della piazza è caratterizzata da un sistema di linee rappresentative dei canali del Fucino – Nella geometria si distinguono le tre fasce principali, che rappresentano i tre canali collettori, solcate centralmente da una linea di colore blu. La pavimentazione sarà realizzata in masselli di cemento di grandi dimensioni, mentre i tre “canali collettori” puntano il centro del palazzo ed il suo ingresso principale in modo da recepire la rotazione dell’edificio ed indirizzare il flusso dei visitatori provenienti dall’ingresso alla piazza – si legge sul sito web ufficiale. È, inoltre, previsto il posizionamento all’ ingresso di una scultura che evidenzierà l’accesso allo spazio pubblico – riporta testualmente l’articolo online. L’area sarà illuminata da lampioni a doppia lampada che non assolvono solo la funzione di illuminazione della piazza ma diventano elementi verticali che segnano i percorsi conducenti all’ingresso del palazzo rafforzandone la prospettiva – si apprende dal portale web ufficiale. “Un altro passo in avanti importante per la riqualificazione e rigenerazione del quartiere, dopo la ripresa dei lavori del completamento del Nuovo Municipio da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio – Opera rimasta per anni al palo e i cui lavori, ad oggi, volgono quasi al termine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il programma di Recupero Urbano de“La Pulcina” interessa diversi ambiti comprese le opere di urbanizzazione”, spiega il consigliere Ignazio Iucci. In particolare, il progetto riguarda le opere di completamento della piazza antistante l’edificio comunale parzialmente realizzata e mancante degli strati isolanti e di rivestimento (lotto 1). Il secondo lotto dell’intervento coincide, invece, con il completamento del tracciato viario retrostante il nuovo palazzo municipale realizzato solo in parte e mancante della quasi totalità delle infrastrutture interrate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A fare da cerniera tra i due macro-interventi, l’edificio in corso di completamento che ospiterà la sede unica degli uffici comunali per il quale, lo spazio occupato dall’antistante piazza, costituisce il sistema di accesso – recita il testo pubblicato online. “L’approvazione del progetto esecutivo di piazza Cucchiari si è reso necessario e urgente al fine di dare avvio alla fase di affidamento ed esecuzione dei lavori durante il periodo stagionale favorevole ed in coerenza con l’imminente conclusione dei lavori sul palazzo municipale”, conclude Iucci.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/