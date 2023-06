Avezzano, Nuovo Municipio di Avezzano, da storica incompiuta ad edificio-simbolo della nuova Avezzano

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il sindaco Di Pangrazio presenta il progetto che fonde innovazione, rigenerazione urbana e identità. Due anni per vederlo realizzato Da opera pubblica bloccata per vent’anni ad edificio simbolo di riscatto e di rigenerazione urbana – si legge sul sito web ufficiale. Per il Nuovo Municipio di Avezzano scatta il nuovo corso virtuoso e strategico per la storia futura della città, che lo porterà a divenire la nuova casa del Comune e il nuovo punto di riferimento amministrativo per tutti i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Questa mattina, nella sala consiliare del Palazzo comunale, sono stati illustrati alla stampa e alla cittadinanza, dettagli, tempi, obiettivi e peculiarità-eco della progettazione della struttura, portata a termine dalla società “Studio Paris engineering S.r.l.”. Al centro del progetto esposto di fronte ad un’aula gremitissima, la mission della rigenerazione: l’edificio da 9300 metri quadri sarà riqualificato totalmente – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Lo sblocco in positivo dell’annosa vicenda era un nostro impegno, assunto di fronte ai cittadini già in campagna elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – ha esordito il sindaco Giovanni Di Pangrazio – Come guida amministrativa di questa città, abbiamo intrapreso poi, con responsabilità e massima serietà, un percorso che ci ha condotto al risultato di rinnovamento di oggi – precisa il comunicato. Ricordo ancora adesso le numerose telefonate intercorse con Don Antonio Salone, parroco della Chiesa del Santo Spirito – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo partiti subito con la risoluzione del nodo Irim (con una transazione chiusa al di sotto del lodo arbitrale), che ha messo così un punto fermo a tutta la questione legale, chiudendo il contenzioso che si trascinava da anni – Un lavoro impegnativo è stato portato avanti dai consiglieri comunali, che ringrazio per il loro profondo e risolutivo interesse per una vicenda cruciale per la città. L’impegno e la serietà di squadra – ha continuato Di Pangrazio – sono stati indispensabili anche ai fini dell’ottenimento del cospicuo finanziamento di 5 milioni di euro, intercettato in maniera intelligente dall’amministrazione tramite i canali del PNRR (Missione 5, “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana”). A queste risorse, si sono aggiunti altri due milioni e mezzo, messi a disposizione dallo stesso Comune – Ora, avanti con l’acceleratore verso il rinnovamento di un edificio pubblico che sarà al servizio di tutta la città, che valorizzerà l’intero quartiere e che ospiterà i dipendenti comunali dei vari settori dislocati, riuniti così sotto un unico tetto”. Hanno partecipato alla conferenza stampa di questa mattina: il presidente del Consiglio comunale Ridolfi, l’assessore ai Lavori Pubblici Cipollone, l’assessore Colizza, i consiglieri comunali Pierleoni, Seritti, Del Boccio, Iucci, Carpineta, Chiantini, Filomeno Babbo e Mercogliano, il dirigente del settore Lavori Pubblici Ferretti e il parroco Don Antonio Salone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come verrà rinnovata l’opera strategica da 6 piani e 192 postazioni di lavoro? “Verrà avviato un vero e proprio processo di rigenerazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il punto cardine della progettazione è l’operazione di recupero e riqualificazione dello spazio urbano – – ha affermato l’ingegnere Livio Paris, responsabile tecnico della società – Alla base del restyling delle facciate esterne, c’è l’idea di creare un dialogo visivo tra il luogo simbolo della città e i monti che abbracciano il territorio avezzanese e che si specchiano con il loro originale skyline all’esterno dell’edificio stesso”. Il cambio di passo sarà visibile già a partire dall’ingresso, con una spaziosa hall costituita da un front-office, una sala d’attesa e tre uffici – aggiunge la nota pubblicata. I passi successivi li ha spiegati il dirigente Ferretti: “Adesso verrà predisposto il bando di gara di rilevanza europea per l’affidamento dei lavori da 6 milioni e 300 mila euro – recita il testo pubblicato online. Altro elemento di favore, il fatto che l’unico target da rispettare per il PNRR è quello relativo ai metri quadri da ristrutturare: ciò significa che l’iter burocratico sarà più agevole, più veloce e più fluido”. Giochi di luce sulle pareti, digitalizzazione degli spazi lavorativi, interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, parete ventilata termoisolata e impianto fotovoltaico in copertura da 48 kW), nonché barriere architettoniche azzerate saranno i punti di forza di un’ampia struttura che diventerà centrica nella vita amministrativa dei cittadini.

