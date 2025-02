Avezzano, Nuovo Municipio, lavori a pieno ritmo: conclusa la struttura, via agli impianti

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo Municipio di Avezzano, edificio cruciale per la rigenerazione urbana del quartiere più popoloso della città. Completate le opere strutturali e di rafforzamento, il cantiere entra ora nella fase dell’installazione degli impianti tecnologici, passaggio fondamentale per garantire l’efficienza e la funzionalità della struttura – si legge sul sito web ufficiale. L’opera, attesa da anni e sbloccata dall’amministrazione Di Pangrazio dopo un inter travagliato, sta rispettando il cronoprogramma, avvicinandosi sempre più alla consegna definitiva che potrebbe avvenire per fine anno – riporta testualmente l’articolo online. “I lavori procedono spediti – dice il sindaco Giovanni Di Pangrazio – ed è giusto dare aggiornamenti ai cittadini anche perché, per anni e come tutti sanno, il cantiere è stato del tutto fermo – riporta testualmente l’articolo online. Ora, giustamente, c’è grande aspettativa soprattutto nel quartiere che è il più popoloso della città e che verrà riqualificato in modo significativo, grazie alla presenza di questo nuovo edificio che sarà un vero e proprio polo amministrativo – recita il testo pubblicato online. Il nuovo Municipio sarà il cuore amministrativo della città, un luogo moderno e funzionale al servizio dei cittadini dove troveranno spazio anche gli uffici dell’Agenzia delle entrate con cui abbiamo sottoscritto recentemente un contratto di locazione “. Per decenni, il Municipio incompiuto è stato il simbolo di un’opera irrealizzabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il cambiamento è arrivato con l’amministrazione Di Pangrazio, che ha prima risolto la complessa transazione con IRIM, il consorzio di imprese che doveva realizzala, poi intercettato un prezioso finanziamento PNRR da oltre 5 milioni, per completarla – Il nuovo Municipio si svilupperà su sei piani, con 5.700 metri quadrati di superficie e 252 postazioni di lavoro – Sarà dotato di tecnologie all’avanguardia per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, con produzione di energia pulita – si apprende dal portale web ufficiale. Tra le caratteristiche tecniche della struttura, la parete ventilata con isolamento termico e le pellicole riflettenti interne che respingono il 95% dell’irraggiamento e i film solari che riducono la necessità di ricorrere alla climatizzazione, con risparmio sui costi energetici. L’avvio dei lavori sugli impianti, fa virare il progetto verso la fase finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I tempi di realizzazione complessivi da contratto erano fissati in 480 giorni ma, con questa tabella di marcia, Avezzano e il quartiere La Pulcina potrebbero vedere ultimato l’edificio per fine anno – aggiunge testualmente l’articolo online.

